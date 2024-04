Todos ganan (esta vez sí)

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, celebra los resultados electorales vascos, hoy domingo en Bilbao. / EFE / LUIS TEJIDO

Suele ser un clásico de las noches electorales. No hay candidato que no encuentre un resquicio en los resultados para proclamar que ha ganado. En muchos casos, esa victoria sólo existe en su imaginación o en el argumentario que le ha preparado su equipo para no asumir lo que todo el mundo ha visto. Pero este 21 de abril, casi todos los candidatos que se presentaban a los comicios vascos pueden decir que han ganado sin que los demás sintamos vergüenza ajena al escucharles.

Evidentemente, la mayor victoria es para Imanol Pradales, que resiste el empuje de Bildu aunque se deja por el camino cuatro escaños. Pese al desgaste de llevar varias décadas gobernando y las dudas generadas por la gestión de Íñigo Urkullu, el candidato del PNV podrá revalidar la Presidencia del Gobierno vasco con el apoyo del PSE. Y con un escaño por encima de la mayoría absoluta. No ha habido cambio de ciclo en el País Vasco, pese al excelente resultado de la izquierda abertzale, y esa es la mejor noticia para el PNV, claro ganador de la noche porque podrá gobernar.

También puede colgarse la medalla de vencedor Pello Otxandiano, que ha llevado a la izquierda abertzale a unos registros nunca vistos. Con sus casi 340.000 votos, Bildu supera el techo histórico de los independentistas. Tiempo habrá de reflexionar sobre los motivos por los que su tibieza con la banda terrorista ETA no le han castigado en las urnas o de llegar a la conclusión de que sí lo hizo y por eso no culminó el sorpasso al PNV, los especialistas en demoscopia nos dirán. Si en esta campaña Otxandiano ha aprendido que hay que llamar a las cosas por su nombre, los demás nos daremos por satisfechos.

Igualmente sale bien parado de la segunda contienda electoral del año el presidente Pedro Sánchez, cuyo candidato Eneko Andueza mejora los resultados del PSE en 2020 y suma dos escaños a la decena que ya tenía, asegurando la mayoría absoluta con el PNV. Sánchez puede sacar pecho porque los pactos en el Congreso no le han castigado en el País Vasco, como sí sucedió en Galicia, y porque sus socios tampoco se resienten. Así, a la espera de lo que pase en Cataluña el 12 de mayo, la inestable amalgama de apoyos del Gobierno no parece peligrar.

En un territorio habitualmente poco propicio para el PP, el candidato de Núñez Feijóo consigue aumentar un 50% sus votos y ganar un escaño, prolongando el excelente resultado obtenido en las elecciones gallegas y camino de las catalanas, en las que los sondeos también auguran una mejoría importante para los populares, y las europeas, donde su victoria se da por segura. Que Vox mantenga el escaño puede ser la noticia negativa de la noche para Génova, aunque pasar de 60.000 a 96.000 sufragios cura todas las heridas.

Para menos alegrías estaban en Sumar y Podemos, aunque la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz puede agarrarse al escaño obtenido por Álava y a que bate a Ione Belarra en su particular contienda.

Existe una última vencedora, la desmemoria, auténtica protagonista de la campaña en el País Vasco. Y mucho nos tememos que se trata de una victoria definitiva.

