El delicioso y saludable aperitivo para tus comidas navideñas: hummus de tomate cherry

Es posible que próximamente se reúnan varios comensales en tu casa para celebrar la Navidad o el Fin de Año en torno a la mesa. Es una responsabilidad cocinar para varias personas y a veces supone una presión añadida que sean familiares y amigos a los que deseamos deslumbrar con dotes culinarias que quizá no hemos practicado demasiado durante el resto del año. Pero no te preocupes, por suerte, hay muchas recetas muy detalladas que se pueden seguir paso a paso para conseguir platos muy sabrosos. Hay propuestas muy interesantes como el solomillo Wellington al estilo de Arguiñano, o un nutritivo y concentrado consomé. Sin duda, una carne o pescado al horno es una gran idea como principal, pero sobre el mantel no pueden faltar otros alimentos para picar que tomarán con gusto tus invitados, como queso, ibéricos o canapés.

Si quieres aportar un toque más saludable a una comida o cena que sea más rica en grasas que otras, como el cordero o el marisco, muy típicos en los hogares españoles durante estas fiestas, puedes optar por entrantes basados en verduras y legumbres. Así, toma nota de estas ideas: una ensalada con frutos secos o queso de cabra, crudités -verduras sin cocer, como zanahorias o pepino, que se untan en salsas; muy habitual en Francia-, un guacamole casero o hummus. Si deseas innovar, apunta la variante de ese cada vez más conocido aperitivo basado en garbanzo que te contamos hoy: un riquísimo hummus de tomates cherry.

Esta sugerencia ha sido compartida en Instagram por el blog de recetas 'Pimienta y sal'. En esta ocasión, ha colaborado con la nutricionista Marga Solís para esta preparación. Entre ambas, han explicado los beneficios nutricionales de esta crema perfecta para mojar pan tostado, nachos o verduras. Los garbanzos, ingrediente principal de la receta, aportan proteínas e hidratos de carbono de absorción lenta. Además, el almidón presente de forma natural en estos permite que el azúcar suba despacio. Gracias a esto, aumenta la sensación de saciedad. Por otra parte, los tomates cherrys son fuente de vitaminas A y C y el aceite de oliva es un gran antioxidante. Por último, este hummus es rico en fibra, lo que se suma a la lista de cualidades que posee este sabroso y saludable tentempié.

Cómo hacer hummus de tomate cherry

Ingredientes para hacer un bol:

250 gramos de garbanzos

Una bandeja de tomates cherry

3 dientes de ajo

Pimentón dulce

Sal y pimienta

y Aceite de oliva

Opcional: miel

Modo de preparación

Mientras tanto, prepara los garbanzos. Si los has comprado crudos, deberás cocerlos y, si son de frasco, desecha el líquido de conservación. También puedes pelarlos si así lo deseas. Para algunas personas, este paso puede marcar la diferencia para lograr una buena digestión. En ocasiones anteriores hemos compartido trucos para quitar la piel de los garbanzos en pocos minutos.

Entonces, viértelos en la batidora e incorpora casi todos los tomatitos cocinados y el ajo. Reserva tres tomates cherry para la decoración final del plato. En este paso, debes agregar pimienta negra en polvo, pimentón dulce y aceite de oliva. Lo idóneo es que este último sea de buena calidad, ya que desprenderá un buen sabor. Si deseas conceder al aperitivo un toque más dulce, suma unas gotas de miel. Tritura todos estos ingredientes. Por último, vuelca la crema en un cuenco con el suficiente cuidado para que quede bien emplatada y coloca los tres tomates cherry que previamente has apartado. Puedes degustar este hummus de tomate cherry con verduras crudas o con tostas de pan. ¡A disfrutar!