Lola Lolita le manda un mensaje claro a Maestro Joao tras la decisión que cambiará su vida

Lola Lolita puede ser considerada una de las influencers más mediáticas en redes sociales. Cuenta con más de 12 millones de seguidores en esta plataforma y cerca de 4 millones en Instagram. De hecho, hace no mucho, desvelaba que los próximos días 15 y 16 de junio traería el 'Lola Lolita Land', el mayor evento creado por la influencer en u carrera profesional.

La decisión de Maestro Joao que cambiará su vida

Al ser una de las más influyentes, durante su carrera profesional, ha conocido a cientos de personajes públicos, entre ellos, el Maestro Joao, con el que tiene una estrecha relación.

El astrólogo, comunicaba hace unos días a través de un programa de televisión el cambio que daría su vida a partir de ahora. "Voy a aprovechar esta oportunidad, porque me estará viendo mi madre, y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida sabiendo quién era yo", confesaba.

"He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre. Está orgullosa, ella sabe lo que llevaba dentro y con una mirada sabía lo que había", continuó diciendo. "Me llamaré Benita, como mi madre. Me gusta", desveló Joao en el programa de TVE.

La respuesta de Lola Lolita al saber el gran cambio de Maestro Joao

"Hola mi bombón. Quiero darte todo mi apoyo, sabes que puedes contar conmigo para todo", le ha dicho la joven. "Te quiero muchísimo y estoy super contenta de que empieces esta nueva etapa", añade, y le manda un beso gigante a través de la cámara.

Este mensaje emocionaba al tarotista. Desde que publicara su decisión, han sido muchos los mensajes de amor y apoyo, los que ha recibido Joao.