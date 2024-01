Ouigo: estas son las medidas del equipaje de mano admitidas para viajar

Viajar en tren es una experiencia clásica y eficiente que ofrece tanto comodidad como una vista pintoresca del paisaje. Sin embargo, una parte importante de la preparación para un viaje en tren es comprender las regulaciones de equipaje de mano. A diferencia de las aerolíneas, donde las políticas de equipaje suelen ser conocidas y similares en todo el mundo, las normas para los viajes en tren pueden diferir entre los operadores ferroviarios y las distintas regiones.

Las regulaciones sobre el tamaño y peso del equipaje de mano en los trenes están diseñadas para asegurar el bienestar y la seguridad de los pasajeros. Estas normas consideran tanto el espacio limitado dentro de los vagones como la importancia de mantener despejadas las áreas de paso y emergencia. Conocer las especificaciones exactas de equipaje para tu viaje en tren puede prevenir situaciones indeseadas, como la necesidad de facturar equipaje inesperadamente o, incluso, dejar algún artículo esencial atrás por falta de espacio.

Medidas admitidas en Ouigo

En estos trenes puedes llevar hasta 2 bolsas de mano, siempre que no superen los 36x27 x15 cm, un equipaje de mano que no supere los 36x27x15 cm y un equipaje de cabina que no supere los 55x35x25 cm. Además, si necesitas llevar más maletas, siempre puedes escoger la opción de equipaje adicional (no superior a 30 kg y 2 metros) hasta 30 minutos antes de la salida del tren.

Otras compañías: Renfe

Un tren de Media Distancía de Renfe, en una imagen de archivo. / EP

En el caso de Renfe, se considera equipaje de mano las maletas, bolsos de mano, mochilas, maletines portaordenadores, sillas y coches portabebés (siempre que vayan plegados),

Puedes subir a bordo del tren hasta 3 bultos considerados equipaje de mano, siempre que la suma de los tres no exceda los 25 kg de peso ni los 290 cm. de tamaño. Las dimensiones máximas permitidas son 85x55x35 cm.

En el caso de viajar en el AVE Internacional entre España y Francia el equipaje de mano tiene las mismas condiciones, salvo que el etiquetaje del equipaje es obligatorio.

Además, también puedes llevar instrumentos musicales, transportados en su funda, que no superen las dimensiones 30x120x38 cm y bicicletas y patinetes (patinetes no eléctricos) plegados dentro de una funda siempre que sus dimensiones no sumen entre las tres más de 180 cm. La política de transporte de bicicletas y patinetes sin plegar depende del tipo de tren en el que viajes.

Otras compañías: Iryo

En el caso de Iryo, se pueden llevar hasta tres piezas de equipaje siempre que cumplan las siguientes especificaciones: dos bultos con un tamaño máximo de 85 x 55 x 35 centímetros y uno bolso de mano con un tamaño máximo de 36 x 27 x 15 centímetros. Además, el peso total de las tres piezas no puede exceder de los 25 kg en total.