¿Por qué Mónica García te quiere pagar la crema solar para ir a la playa?: “Es salud, no cosmética”

Que la crema solar sea considerada un medicamento como otro cualquiera, ese es el objetivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. Para conseguirlo, su acción pasa porque esta sea gratuita y colocar dispensadores en lugares públicos como playas, parques de atracciones, bibliotecas, polideportivos o centros de salud, tal y como adelantó la propia García en LA RAZÓN: “Algo que previene de las enfermedades es tan producto farmacéutico como cualquier otro”, señalaba.

De cumplirse, España se sumaría a Países Bajos, que por el momento es el único Estado de la Unión Europea donde los ciudadanos ya tienen acceso a este producto en espacios como los que proponen desde el área de Sanidad. Lo que no ha dejado claro es cuándo se pondría en marcha este proyecto. Por el momento, ha confirmado que este verano no, “las cosas ministeriales van despacio”, decía, pero aseguraba que es de las próximas iniciativas que tiene en mente desarrollar. Pero, ¿por qué ha tenido esta iniciativa? Te lo resumimos en tres claves.

El cáncer de piel es uno de los más frecuentes a nivel mundial / AGENCIAS

Aumento de casos de cáncer

En España se estima que se diagnosticaron 20.392 nuevos cánceres de piel en total en el año 2023, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer (de la Asociación Española Contra el Cáncer), lo que representa algo más de un 8% (8,21%) del total de los tumores diagnosticados en este año. Según datos de la AEDV (Asociación Española de Dermatología y Venereología) esta cifra de incidencia ha aumentado aproximadamente un 40% en los últimos 4 años.

Se sabe que el principal factor de riesgo es evitable, y está relacionado con las radiaciones ultravioleta, en su mayor parte procedentes de la exposición solar excesiva. Es muy importante tomar conciencia de la importancia de establecer las adecuadas medidas de prevención: evitar la exposición solar intensa, protegerse la piel y usar cremas foto protectoras.

Muchos días de sol

Somos uno de los países más soleados de Europa. España cuenta con aproximadamente 300 días de sol al año y alrededor de 2.500 horas solares anuales. En nuestro continente solo lo superan Turquía, Italia, Grecia, Francia y Portugal. Pero esto cambia mucho según en qué provincia nos encontremos. Según los datos recogidos por EU Science Hub, la que más horas de exposición tiene es Huelva (3.527) y la que menos Vizcaya (1.694 horas).

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la apertura institucional del I Gran Foro de Salud de elEconomista, / Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS

Precios de las cremas solares

Es quizás una de las cuestiones más importantes, ya que no existe un precio único, sino que depende de la marca, el tamaño y el tipo de protección que ofrezca, de hecho, pueden llegar a superar los 50 euros. “Estamos financiando fármacos y, sin embargo, no estamos financiando a aquellos pacientes que no tienen acceso o que tienen una necesidad extraordinaria por su patología de algunos producto”, explicaba la ministra. Con este colectivo más expuesto se refiere a los trabajadores al aire libre, los mayores y los niños, y las de personas que sufren enfermedades como el lupus o condiciones de riesgo como la alergia al sol. No es la primera vez que aborda esta cuestión, la ministra recupera una propuesta que presentó en su día en la Asamblea de Madrid para que se repartiera gratuitamente crema solar en centros de salud, parques, polideportivos o bibliotecas