Estas son las nuevas medidas del equipaje de mano admitidas para viajar

A la hora de viajar una de las cosas en las que se suele hacer más hincapié es en el tipo de equipaje que se va a llevar. Para quienes llevan poco encima, el equipaje de mano supone una de las mejores opciones para no incrementar el coste del vuelo. Sin embargo, no hay establecido ningún tipo de medida concreta que lo defina, por lo que varía de una compañía a otra y esto puede alterar el precio del viaje.

Como medida para evitar que las aerolíneas apliquen un extra en el precio del equipaje de cabina, el Parlamento Europeo pretende garantizar "políticas y restricciones divergentes" que suscriban lo que la Eurocámara ya acordó hace 9 años, es decir, que el equipaje de mano se considerase un "elemento indispensable" al que no se pueda aplicar un "suplemento de precio".

Asimismo, junto a esta medida, también se pretende desde la institución europea estandarizar las medidas del equipaje de mano, algo que hasta el momento dependía en última instancia de cada compañía. En el momento en que la normativa europea entre en vigor, todas y cada una de las empresas aéreas deberán trabajar en igualdad de condiciones, para evitar los "cobros abusivos injustificados".

Cuáles serán las nuevas medidas del equipaje de mano

Ley de Navegación Aérea establece que el equipaje de mano debe estar incluido en el billete y no debe suponer un suplemento de precio, aunque no se especifica cuáles deben ser las medidas ni lo que debe pesar. Sin embargo, desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se establece que las medidas del equipaje de mano no deber sobrepasar los 55 cm x 35 cm x 20 cm, ni tampoco pesar más de 8 kilos. Desde que se anunció la nueva norma de viaje en octubre, las compañías han rechazado que las maletas de mano sean gratis o que se modifiquen las medidas.

Medidas actuales de las principales compañías

British Airways: 56 × 45 × 25 cm.Easy Jet*: 56 × 45 × 25 cm.

Iberia: 56 × 40 x 25 cm.

Iberia Express: 56 × 40 × 25 cm.

Brussels Airlines: 55 × 40 x 23 cm.

Eurowings: 55 x 40 x 23 cm.

Finnair: 55 x 40 x 23 cm.

Ryanair: 40 x 20 x 25 centímetros

Easyjet: 56 x 45 x 25 cm (incluidas asas y ruedas).

Cuándo entrará en vigor la nueva norma

La petición de esta nueva norma se aprobó en Bruselas el pasado mes de octubre, sin embargo, todavía no se ha profundizado en los detalles que contempla, ya que para que esta ley entre en vigor, el Consejo Europeo debe darle luz verde. Una vez aprobada, quedaría fijar una fecha para que entre en vigor.