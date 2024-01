Top 5 juegos de cartas que no te puedes perder con la baraja española

Los juegos de mesa, esos que brindan una colección de maravillosos momentos en familia y que despiertan el lado más competitivo de cada uno. Desde su nacimiento, han sido los elegidos para pasar el tiempo por múltiples personas a lo largo del mundo, pero han perdido fuelle conforme los videojuegos e internet se han ido desarrollando.

Sin embargo, los más vintage todavía los siguen prefiriendo para divertirse en sus ratos libres, desde jubilados a estudiantes universitarios pasando por niños que se han quedado sin consola.

Las edades que componen los amantes de las cartas son muy variopintas, al igual que la cantidad de juegos que puedes realizar con ellas. Recuerda que a través de ellas puedes entrenar el cálculo mental, el pensamiento lógico, la memoria y la capacidad de concentración, por ende, si quieres saber qué uso darle a esa baraja española que tienes en el cajón de tu casa, ¡sigue leyendo!

Los mejores juegos de mesa para estrechar lazos

El tute

Es el juego más conocido en España junto con el mus, tiene varias formas de jugarse y admite a dos, tres o cuatro jugadores. El objetivo consiste en sumar tantos y se usa la baraja española de cuarenta cartas.

La partida la empieza un jugador con cualquiera de sus cartas, que tendrán un valor diferente dependiendo de cuál se trate. El orden de las cartas, de mayor a menor es: as, tres, rey, caballo, sota, siete, seis, cinco, cuatro y dos. En cuanto al valor, el as vale once tantos, el tres diez, el rey cuatro, el caballo tres y la sota dos.

La carta que coloque cada jugador debe ser del mismo palo y con mayor valor a la que está en la mesa, aunque también puede ser una carta del mismo palo y valor inferior. Gana el juego la pareja que hace más tantos, siendo válida la jugada del tute de reyes o tute de caballos.

El mus

Un clásico para muchos y un gran desconocido para otros. El mus se tiene que jugar con la mítica baraja española y monedas o piedras que se usarán para apostar y llevar la cuenta de los tantos.

El valor de las cartas varía respecto a otros juegos, pues los treses hacen también de reyes y los doses, de ases. A la hora de contar, todas las figuras valen diez puntos y en cada baza, cada jugador realiza cuatro jugadas con las mismas cartas: a grande, gana el que tenga las cartas más altas; a chica, el que tenga las cartas más bajas; pares, el que tenga más cartas iguales; y juego, el que llegue o se acerque más a 31 sumando el valor de sus cartas.

La brisca

Es uno de los juegos que más personas admite y su objetivo es similar al tute. El valor de las cartas es el mismo, con la diferencia de que en la brisca se reparten tres en vez de diez.

Cada tirada la gana el jugador que tiene la carta de mayor valor, por ende, será vencedor aquel que sume la mayor cantidad de puntos.

El chinchón

Consiste en hacer combinaciones de tres y cuatro cartas del mismo valor o consecutivo formando una escalera. Para empezar, se reparten siete cartas y se coloca una boca arriba en el centro de la mesa.

El resto de la baraja se sitúa al lado de esa pero boca abajo para poder robar. Ganarás la partida directamente si consigues una escalera del mismo palo con las siete cartas que la componen.

El cinquillo

Se reparten todas las cartas de la baraja entre los jugadores, y el que tenga el cinco de oros comienza a poner cartas sobre la mesa. Estas se agruparán por palos y orden numérico, y, en cada turno, los jugadores deberán tirar una del mismo palo mientras siguen con las escaleras presentes en la mesa, que empiezan siempre en cinco.

El primer jugador en quedarse sin cartas será el ganador de la partida.