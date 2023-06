Nintendo Switch Online confirma otros cuatro grandes clásicos que se integran al servicio

Los jefes de Nintendo han confirmado la llegada de un nuevo lote de clásicos para su modelo de suscripción Nintendo Switch Online. Los usuarios del plan “+ Paquete de expansión” ya pueden acceder a cuatro juegos adicionales en una lista que incluye nombres como ‘Harvest Moon’ y ‘Kirby Tilt 'n' Tumble’. El primer juego (para Super Nintendo) es una de las versiones iniciales de la franquicia de gestión agrícola desarrollada por Natsume. En el papel de un joven que hereda una tierra abandonada, depende del jugador limpiar, plantar y cosechar diferentes tipos de vegetales, además de hacerse amigo de los habitantes de un pueblo remoto.

