Esta es la forma de llamar la atención de tu gato: lo dice la ciencia

Desde el pasado 1 de enero, las mascotas han pasado a formar parte de la familia y son consideradas por ley como un miembro más. A partir de ahora, los animales ya están protegidos por la ley para que no puedan sufrir maltrato y las personas que quieran tener uno, sean responsables y tengan que responder por ellos. Alrededor de las mascotas hay muchas preguntas y respuestas, desde las vacunas, a los cuidados o cómo hacer para que sean felices.

Los perros y los gatos son los animales más habituales que se suelen tener en casa en España. La ley ahora exige hacer un examen antes de tener una mascota, un test para demostrar que estás capacitado para ello, aunque hay un número máximo para tener en el hogar y no se les puede tener atados en el balcón o patio durante un tiempo prolongado porque te pueden multar con hasta 50.000 euros.

La salud de las mascotas es una de las mayores preocupaciones que hay en el hogar, que no sufran ni tengan dolores. A través de su comportamiento te dice cuál es su estado de ánimo, pero también hay que saber qué dice la ley a la hora de viajar en aviones o transporte público o cómo hay que llevarlos en el coche para cumplir las normas de la DGT y no ser multado. Pero también nos interesa entender el comportamiento de nuestras mascotas y por qué actúan como lo hacen.

Llamar la atención de mi gato: ¿una misión imposible?

Los gatos son conocidos por su fama de ser animales reservados y poco cariñosos. Muchos propietarios de gatos pueden sentir que su mascota simplemente no está interesada en interactuar con ellos, pero la verdad es que los gatos son animales curiosos y exploradores por naturaleza. Es posible que solo necesiten la motivación adecuada para involucrarse en una interacción más activa con sus dueños.

Una de las razones por las que los gatos pueden parecer distantes es que prefieren explorar y jugar por sí mismos en lugar de depender de sus dueños para el entretenimiento. Sin embargo, esto no significa que los gatos no disfruten de la compañía de sus dueños o no les guste interactuar con ellos.

Lo que dice la ciencia sobre cómo interactuar con los gatos

La clave a la hora de llamar la atención de los gatos podría estar en la forma en que intentamos conectar con ellos. Así lo asegura un estudio del Laboratorio de Etología Comparada y Cognición de la Universidad de París Nanterre publicado recientemente en la revista Animals.

De acuerdo con dicha investigación, realizada por el equipo dirigido por Charlotte de Mouzon con 12 felinos que vivían en un 'cat-café' local, los gatos responden más rápidamente a un extraño humano cuando este utiliza señales visuales y bimodales para llamar su atención.

Estímulos vocales y visuales

En octubre del año pasado, el equipo de Mouzon ya publicó un estudio sobre el comportamiento felino en el que revelaban que los gatos domésticos distinguen fácilmente la voz de su dueño de la de un extraño, y también suelen distinguir cuando su dueño les habla directamente.

"Sabiendo que los gatos han desarrollado vocalizaciones específicas para interactuar con los humanos, nuestra hipótesis era que estarían más dispuestos a acercarse a un humano con el que mantuvieran una comunicación vocal que visual", explican.

Sin embargo, los resultados de este nuevo trabajo apuntan hacia que los gatos interactúan mucho más rápidamente cuando se les comunica de manera visual y bimodal (visual y vocal) en comparación con las señales vocales solas.

"Esto demuestra que no es lo mismo. Para un gato no es lo mismo comunicarse con su dueño que con un humano desconocido", expone De Mouzon. "Es agradable obtener los resultados esperados. Pero a veces también es bueno tener resultados que no esperas, porque te hace pensar y formar nuevas hipótesis que intentan llegar a lo que realmente está pasando".