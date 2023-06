Los trucos para cambiar tu salón de arriba a abajo sin esfuerzo

Decoración de salón.

Nuestra casa es un reflejo del alma. La manera de decorarla y de cuidarla es muy importante, porque si no hay un buen entorno es bastante probable que nos acabe afectando anímicamente.

Pensamientos como "Mi casa es muy oscura" o "No me gusta la decoración" se pueden convertir en bastante repetitivos y molestos si no ponemos solución a ello. Por eso, en este artículo te vamos a dar unas claves sencillas y muy útiles para convertir tu salón y tu casa en el hogar de tus sueños.

La luz es imprescindible

Una buena iluminación marcará la diferencia de cualquier espacio. No bloquees ventanas y lugares que dejen pasar la luz del sol con muebles, cristales oscuros o cortinas opacas. No hay nada mejor que la luz natural para dar belleza y favorecer a un ambiente. Aprovecha cualquier foco de luz natural que haya en tu casa y en el caso de tu salón, todavía más. La luz da amplitud, sensación de limpieza y mucha calma a la casa y en especial a nosotros mismos.

Y durante la noche o los días oscuros, es imprescindible hacer uso de una buena luz artificial. Las lámparas, velas o luces led te permitirán darle otro ambiente a la habitación y un toque moderno y hogareño que mejorará el ambiente de tu salón.

Si quieres convertir tu casa en un espacio más cálido y acogedor, haz uso de luces amarillas. Son clave para estos casos.

Los espejos, nuestros mejores aliados

En caso de haber poca luz natural o artificial (aunque esta última puede cambiar) ¡No te preocupes! Los espejos son el mejor truco para multiplicar los focos de luz.

El reflejo de las lámparas o las ventanas incidirá en el cuarto, dando casi tanta luz como una ventana más.

Además, un buen espejo de pie puede dar amplitud a la habitación y hacernos creer que esta es más grande.

El papel pintado, la opción más económica y con mejor resultados

Un cambio de estilo en nuestra casa no quiere decir que tengamos que meternos de lleno en una reforma que implique grandes gastos y días o semanas en obras; existen alternativas más rápidas, sencillas y baratas para darle otra oportunidad a nuestro salón. El papel pintado es una de ellas.

Los tonos blancos, marrones claro o beige están en tendencia y al ser colores neutros son la mejor opción si no queremos arriesgar a la hora de decorar la casa. Además, cuanto más claro sea el tono de pared, más ayudará a iluminar la estancia y a agrandar visualmente la casa.

También existen alternativas con estampados no muy arriesgados que pueden ayudarnos a darle el ambiente que buscamos. Los motivos vegetales o las figuras geométricas con ciertos toques dorados son lo más buscado hasta el momento.

¿Unas cortinas antes que un store?

Los store dan simetría a la habitación y un toque más sencillo y moderno. Si eso es lo que buscas, adelante, porque es la mejor opción.

Sin embargo, la elegancia y sutileza que da una cortina que llegue hasta abajo no es sustituible por nada. Por mucho que busques el modernismo, sí es cierto que mantener ciertos toques más "tradicionales" como es el uso de cortinas siempre se adaptará a cualquier tipo de decoración.

Cuanto más finas sean más dejarán pasar la luz y si lo que quieres es amplitud, no dudes por inclinarte hacia los colores claros como el blanco roto o el beige.

Estampados en su justa medida

Unos cojines de animal print o un papel pintado frente a un sofá liso son toques que ayudan a darle vida a tu decoración. Aunque la decoración sin estampado pega con todo, es cierto que abusar de esta puede convertir nuestro salón o cualquier habitación en un lugar "aburrido" al que le falta dinamismo.

Por eso, pequeños toques como cojines, fundas de sofá o alfombras con dibujos y estampados son la mejor opción para mejorar la estética de nuestro hogar en cuestión de segundos.

Los muebles en su justa medida

¡Cuidado con "decorar" tu salón colocando más y más muebles! Es un error muy común cuando vemos que a nuestra decoración le falta algo. Pensamos que se trata de una cómoda, una mesilla o cualquier otra cosa que en su justa medida puede sumar pero si nos excedemos conseguiremos todo lo contrario: un espacio sobrecargado, con muchos objetos y sensación de desorden.

Por eso es mejor ir añadiendo muebles poco a poco y aplicar los trucos que te hemos dado para ir viendo el conjunto de la casa y lo que esta nos transmite. Así conseguirás convertir tu casa en tu lugar favorito.