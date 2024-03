Los menús del día que no te puedes perder si no quieres cocinar: en pleno centro de Madrid

Hay días en los que simplemente no nos apetece cocinar, no obstante, seguimos teniendo que ahorrar dinero. No podemos optar por los restaurantes más caros para salir del paso y descuidar nuestra salud, por ende, a continuación te detallamos los mejores menús del día de Madrid para que hagas ambas cosas: te des un capricho y ahorres con ello.

Si sabes buscar, Madrid tiene auténticos chollos. Evitar los establecimientos y las calles más concurridas es de los primeros consejos que seguimos, pero también deberíamos pensar en acudir a aquellos bares de familia, pequeños y cercanos que ofrecen un saciante y equilibrado menú a sus comensales.

Claro que no te encontrarás con fusiones extravagantes ni platos cuidados al detalle, pero si lo que quieres es salir de casa y tomarte algo en una terraza junto a amigos y familia sin gastar mucho dinero por ello, estos son los sitios que te recomendamos. ¡Sigue leyendo para saber más!

Las tres palabras obligatorias si quieres comer bien y barato

La Espumosa

Si quieres disfrutar del buen tiempo, La Espumosa es el sitio perfecto para ti. El menú del día se consume al aire libre en una bonita terraza en mitad Chamberí, sus propuestas son deliciosas y versátiles, cambiando los platos radicalmente para que puedas acudir a este establecimiento cada día sin dejarte más de 15 euros.

Petit Comité Azca

Si algo caracteriza el menú diario de Petit Comité es lo saludable y fresco que es su producto. Puedes elegir primero y segundo entre cuatro opciones y podrás degustar entrecot, pollo o ternera por menos de 13 euros.

La Grotte

Es el menú del día más barato que hay en la capital española, oscilando en los 7 euros si lo quieres tomar dentro del local y bajando a 3,50 si lo pides para llevar. Podrás degustar un primero, segundo, postre, pan y agua por menos de 5 euros en pleno centro de Madrid. Da a elegir entre un plato de cuchara como primero y una carne de segundo.

Se encuentra muy cerca de la Universidad Carlos III, así que no es un secreto que esté repleto de estudiantes lugareños que optan por comer allí antes que en la cantina de la universidad.