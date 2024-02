Madrid crea una Agencia pública de logística para competir con los nuevos puertos secos de Castilla-La Mancha

"El suelo puede ser más caro en Madrid, pero en Illescas puedes poner en marcha un proyecto en menos de dos años y en Madrid (Comunidad) te puede llevar hasta cinco", afirma un experto del mundo de la logística que clama porque Madrid agilice y facilite la burocracia a un sector que no para de crecer. La ventanilla única en la que pretende convertirse la futura Agencia pública de logística que quiere poner en marcha la Comunidad de Madrid es un reclamo del sector, pero sobre todo, es el vehículo que ha ideado el Gobierno regional para no quedarse atrás y no perder más oportunidades en una industria que empieza a desplazarse hacia Castilla-La Mancha.

Isabel Díaz Ayuso anunció que crearía este organismo el pasado 12 de diciembre en la Cumbre Madrid-Comunidad Valenciana que se celebró en la capital ante un nutrido grupo de empresarios vinculados principalmente a la logística y transporte de mercancías. Lo dijo justo dos días antes de que el Gobierno de la nación diera el visto bueno a la ampliación del Puerto de Valencia, con la capacidad de transporte de mercancías que eso le concede. Esta semana, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Jorge Rodrigo, ha desvelado que el objetivo es tener en marcha esta Agencia en 2025.

En España se mueven más de 550 millones de toneladas de mercancías al año que entran por los distintos puertos, por carretera y por avión. El sector logístico, en concreto, generó en 2002 alrededor de 94.700 empleos directos en España, lo que supone un 5,6% de la población activa del país, según el Informe de Tendencias Salariales 2024 de Randstad Research. Los datos de la Comunidad de Madrid dicen que el impacto en la región se amplía hasta los 200.000 empleos si se extiende el foco al transporte vinculado a la logística. En total, existen 36.000 empresas vinculadas a ambas y representa cerca del 7% del PIB regional, solo a un punto del 8% que supone el turismo. Sin embargo, Castilla-La Mancha comienza a comerle el terreno.

Puertos secos en Castilla-La Mancha

Mientras los puertos secos de Coslada y Vicálvaro están saturados y a la espera de la ampliación de este último (que lleva casi diez años en marcha sobre el papel sin que se desatasque por completo), en la región vecina está a punto de comenzar a operar un nuevo nodo logístico, el puerto seco de Marchamalo, en Guadalajara, que nace como terminal del Puerto de Tarragona. Su ubicación en el corredor del Henares, al noreste de Madrid y camino de Zaragoza, es estratégica, ya que queda muy cerca del área de influencia de Madrid y del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, "que gestiona el 55% de la carga aérea que entra en el país", según los datos del gobierno madrileño.

Al suroeste de la capital, en Illescas, está en marcha otro puerto seco, este vinculado al Puerto de Valencia, pero aquí falta aún que se remate la conexión ferroviaria entre la zona de las naves logísticas y la costa mediterránea. La previsión es que este nodo esté operativo en 2025, casi al mismo tiempo que la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de este nuevo organismo madrileño, explican en la Consejería de Transportes, es "coordinar y promover los parques logísticos de toda la región, no solo acotado al Centro de Transportes de Coslada como ocurre ahora, así como la participación de organismos y consejerías que cuentan con suelos logísticos para un desarrollo estratégico de los mismos". En resumen, un ente superior que agilice los trámites y no obligue a los empresarios a tocar diferentes puertas de una misma administración que no se habla entre sí.

Esta es una queja que se escucha en la industria logística, pero se repite en otra que está también en pleno auge, la de los centros de procesamiento de datos. Precisamente, la Comunidad de Madrid apuntó hace unas semanas, cuando Ayuso lanzó su guerra por la energía, que crearía un "canal específico de comunicación" para agilizar las autorizaciones que necesita este otro sector y reducir los plazos para poner en marcha un proyecto, que superan los 30 meses.

Demanda de naves y almacenes

"Sí, esta Agencia es necesaria", explica David Martín, CEO de Proequity, una de las principales consultoras del sector inmologístico en España, que confirma que Castilla-La Mancha "se está llevando muchos proyectos" y que la resolución de los trámites en la región madrileña es más lenta que en la comunidad vecina. Eso y no solo los costes puede decantar a una empresa a instalar sus naves o sus proyectos allí, explica.

"Este es un mercado estable, no sufre como el inmobiliario, por ejemplo, porque se sigue necesitando superficie de almacenes logísticos por el aumento de stock de las grandes compañías", describe Martín. Y añade que la falta de abastecimiento y el incremento de los costes que han provocado la guerra de Ucrania o la crisis en el Mar Rojo, o la necesidad de acercar la producción a Europa, es lo que motiva que crezca la demanda de construcción de almacenes.

"En 2023 se ha alcanzado el millón de metros cuadrados de absorción", es decir, el espacio dedicado a la logística en la zona centro (que incluye Madrid, Illescas y Guadalajara), siendo este "un dato histórico" porque hasta ahora rondaba los 600.000 m2, ilustra el responsable de Proequity. El consumo online es lo que marca la diferencia, añade.

Madrid tiene, según los datos de la Consejería de Transporte, hasta "seis millones de metros cuadrados de espacio dedicados a esta actividad" y "23 parques", además de contar con Barajas. Martín sugiere que si Madrid quiere que los proyectos de este sector se queden en su región, la coordinación que se supone que traerá consigo esa nueva agencia será fundamental.