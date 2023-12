En directo siga la II Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana

Juan Pablo Lázaro (Sending): el empresariado es "clave" para la competitividad

El presidente de Sending, Juan Pablo Lázaro, ha señalado que el empresariado es "clave" para la competitividad. "El gran cambio de la logística es que se ha convertido en un modelo predictivo", ha dicho el presidente de Sending.

Tras la pandemia, surgen los modelos "just in case", los "por si acasos", si unimos estos modelos con los predictimos, tenemos "lo que vamos a consumir". "Cuando compro un libro y lo recibo al día siguiente, no es que lo manden desde el otro del mundo, sino que tiene una previsión de cuánta gente querrá el libro". Eso, dice, responde a un "modelo predictivo" que junto a la "intermodalidad" y la "sostenibilidad racional", es la clave para una competitividad empresarial óptima.