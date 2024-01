Ayuso se apoya en las empresas para presionar a Ribera en su guerra por el acceso a la luz

"Estamos en plena revolución tecnológica y el Ministerio no atiende las demandas". Los consejeros de Digitalización y Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde y Carlos Novillo, repiten este argumento para seguir adelante con la guerra por la luz abierta por Isabel Díaz Ayuso contra el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. El sistema de planificación estatal de transporte de la energía se ha quedado obsoleto, dicen, y se amparan en las quejas que están recibiendo por parte del sector privado para reivindicar una modificación sustancial de la forma en que se programan las conexiones a la red de alta tensión. Piden más facilidades para flexibilizar estos planes y evitar la huida de inversores. Si las empresas van más rápido que la Administración, en la Comunidad tienen claro que quien falla es la segunda.

"En el último plan quinquenal (con horizonte 2026) no se contempló que este tipo de consumidores brotara a este ritmo y lo que está fijado no es suficiente para lo que la realidad demanda", explican desde el sector eléctrico. Se refieren a las empresas de centros de datos, cuya demanda de energía es muy superior al de otras industrias y que se dirigen a las distribuidoras para solicitar permiso para acceder a la red. Aunque en las grandes empresas del sector energético prefieren no mencionarlas, ha sido la Comunidad de Madrid quien las ha puesto sobre la mesa en sus reivindicaciones. La pelea, más allá de la intencionalidad política que pueda tener para el ejecutivo de Ayuso abrir otra batalla con el Gobierno central, viene por ellos.

Demanda de los centros de datos

En la Comunidad se agarran al último informe de la patronal de centros de datos, Spain DC, que señala que este sector supondrá para la región una "inversión directa e indirecta de 16.320 millones de euros". El mismo informe que esta asociación tiene publicada en su web apunta que en los dos últimos años se ha producido una "desaceleración" de la ejecución de los proyectos previstos tanto en Madrid como en Cataluña y lo atribuyen a la "demora" en los permisos y autorizaciones, así como a la conexión a la red eléctrica. De hecho, la patronal apunta en dicho documento que uno de sus grandes retos para el desarrollo de sus proyectos es superar la "dependencia de decisiones públicas, que no siempre están correctamente informadas".

"El 50% de los costes de los centros de datos se concentra en la energía por su alta demanda", explican en el sector energético, que justifican el boom generado por las infraestructuras de almacenamiento de datos en que "España es más competitiva" que otros países en cuanto al coste de la energía. Ayuso "le ha puesto voz a este problema" y lo ha proyectado al ámbito político, pero esta preocupación "no solo se da en Madrid sino en todas las comunidades", explican desde las distribuidoras.

Argumentos para la conferencia sectorial

Tanto Novillo como Valverde han explicado en un encuentro informal con los medios de comunicación que el Ministerio no ha argumentado por qué se han dejado fuera de la modificación del plan de transporte de energía los cerca de 59 proyectos que están previstos en la Comunidad de Madrid: "No entendemos por qué lo hacen". Pero el ministerio sí tiene explicaciones: argumenta que en este momento solo están trabajando en una modificación puntual del plan para poder incorporar, principalmente, proyectos financiados con fondos europeos que si no consiguen una conexión a la red se quedan paralizados y pueden perder esos fondos. El resto de las iniciativas se pueden incorporar, si cumplen los criterios, al plan quinquenal siguiente.

Sin embargo, fuentes del sector señalan que la propia Ley del Sector Eléctrico a la que hace referencia el documento de modificación del plan en su primer punto señala cuatro criterios por los que se pueden incorporar nuevas iniciativas al programa vigente y muchos de los que han sido rechazados "podrían haberse aceptado" bajo esas premisas.

El asunto se debatirá previsiblemente este próximo viernes en la conferencia sectorial convocada por el Ministerio de Transición Ecológica, según ha confirmado Novillo, que asistirá por parte de la Comunidad de Madrid. De momento, el equipo de Ayuso ha decidido trabajar para poner en marcha en los próximos meses un nuevo cluster de energía (hay otros cinco de otros sectores en marcha en la región) para unificar a todos los actores implicados en esta industria y "apoyar a las energéticas frente a las políticas de Pedro Sánchez”, en palabras de Novillo.

El PSOE demanda más producción en Madrid

Hace una semana, en la ronda de contactos de la presidenta regional con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, el ejecutivo regional expuso al socialista Juan Lobato sus criterios acerca del problema que estaba generando la modificación del plan de transporte de energía y lo poco operativo que resulta, en su opinión, que los planes sean quinquenales cuando las necesidades de las empresas van a otro ritmo. Lobato se comprometió a interceder e "interesarse" por el asunto con el equipo de Ribera.

A la espera de esa gestión, este lunes el portavoz socialista ha criticado a Ayuso que en la ronda de contactos de septiembre ya le pidió que pusiera en marcha una "batería de medidas" para generar energía en la región. "Lo que tiene que entender Madrid y yo llevo ya dos años diciéndolo sin parar, es que si generamos solo el 5% de la energía que consumimos tenemos un problema", explica Lobato. Su equipo critica, además, que cuando ha intentado llevar este asunto a la Asamblea y preguntar por las medidas "para aumentar la capacidad de producción de energía en la Comunidad de Madrid", la Mesa ha vetado su iniciativa por "falta de concreción".