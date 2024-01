'No a la tala' no se rinde: nueva concentración en Atocha contra la ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid

'No a la tala' organizó el pasado martes 9 de enero una concentración en el Paseo de la Infanta Isabel 13, en Madrid, junto a la entrada del hotel Only You. En ella, denunciaban el inicio de las talas de árboles previstas en la ampliación de las obras de la línea 11 de Metro de Madrid en el Paseo de Infanta Isabel y en el Jardín de Jimena Quirós, ubicadas en el conocido ‘Paisaje de la Luz’ de la Unesco, una situación que Almeida ha evitado confirmar.

Lo que sí ha dicho este martes el alcalde de la Comunidad de Madrid es que el proceso “está dentro de las autorizaciones” y es “similar” a otras que se han llevado a cabo: “Nadie nos ha dicho que estemos en contra de la ley”, ha concluido. El regidor ha sacado a relucir la “hipocresía” de la izquierdaen torno a este asunto, recordando la operación que llevó a cabo Manuela Carmena talando 700 árboles.

“Son infraestructuras necesarias”, ha seguido el primer edil, que ha garantizado que los daños al arbolado serán los mínimos posibles. Además, ha destacado que su Gobierno municipal ha plantado 210.000 árboles desde que llegó a Cibeles y se ha comprometido a plantar 500.000 en el presente mandato.

La portavoz del grupo municipal del PSOE-M, Reyes Maroto, al enterarse de esta tala, ha pedido una reunión con el director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Maroto ha explicado su disconformidad con la operación, abogando que esta puede poner en riesgo la declaración del Paisaje de la Luz como Patrimonio de la Unesco.

La edil socialista ha denunciado la falta de transparencia de Almeida, afirmando que la Comunidad de Madrid no cuenta con el permiso para dicha ampliación, pues no ha enviado ninguna declaración de impacto patrimonial a la Unesco: “Esta es la falta de transparencia, estas son las irregularidades, y el único responsable de que el Paisaje de la Luz entre en la lista de ‘peligro’ y que podamos perder esta declaración será el señor Almeida”, ha incidido.

'No a la tala', unidos bajo un cambio difícil de conseguir

Los vecinos alertaron a la organización acerca de la urgencia con la que empezaban las talas en el Paseo de Infanta Isabel y en el Jardín de Jimena Quirós. Al grito de "no a la tala", todos ellos han luchado contra la retirada de los árboles, de los cuales cinco son cedros de especie singular.

La concentración contó con el apoyo del concejal de Más Madrid, Nacho Murgui, quien la ha calificado como un atentado al medioambiente. Los asistentes han estado de acuerdo en que hay diversas alternativas, viables y técnicas, que ni siquiera se han barajado para ampliar la línea 11. Si la Comunidad pierde el galardón de la Unesco, el principal culpable sería el Ayuntamiento por autorizarla.

Ya después de un día de la concentración, "y con mucho ruido mediático" como ha informado 'No a la tala' en X, los vecinos siguen en pie por la protección del arbolado que muchos consideran como un oasis, y que, con la tala, se perdería la maravillosa sombra y frescor que dan al barrio en épocas de altas temperaturas.

A su vez, Ernest Urtasun ha instado a alcalde y presidenta de la Comunidad de Madrid a paralizar la tala prevista, principalmente por el posible impacto dentro de los límites de la Unesco.