Las trabajadoras de escuelas infantiles encaran la cuarta jornada de huelga: “Somos un sector precarizado y feminizado”

Imagen de la manifestación del pasado 8 de noviembre en Sol contra la precariedad laboral de las trabajadoras de escuelas infantiles. / Imagen cedida | Escuelas Infantiles en Lucha

Este miércoles 15 de noviembre, las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta de Madrid celebran una nueva jornada de huelga. Tras dos años de bloqueo de la renovación del convenio colectivo del sector, las educadoras de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid y otras regiones de España llevan desde octubre protestando contra las malas condiciones laborales y el "recorte de derechos" de un sector compuesto en un 95% por mujeres.

Hasta la fecha, ya han secundado tres jornadas de huelga. Tras un inicio más tímido, los paros de los pasados 19 y 25 de octubre alcanzaron un seguimiento de hasta el 80% en comunidades como Madrid y Galicia, y de alrededor del 50% en todo el territorio, según CCOO. La de este miércoles será la cuarta. En el caso de Madrid, las manifestaciones serán en la calle Ferraz, donde se encuentra la sede de la patronal ACADE, a las 12:00 horas, y en la Puerta del Sol, a partir de las 18:00 horas.

"Nunca antes las escuelas infantiles nos habíamos unido tanto", señala Irene, educadora y portavoz de las trabajadoras de Kidsco, una empresa que reúne a varias escuelas de gestión indirecta de Leganés, Getafe y Móstoles, y que acumula varias movilizaciones en contra por impagos y retrasos, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Leganés ha suspendido la prórroga del contrato - al cierre de este artículo, la compañía no ha respondido a los intentos de contacto-. Más allá de los problemas con las nóminas en estos y otros centros, el sector reclama un nuevo convenio colectivo que equipare a las trabajadoras en reconocimiento, derechos y condiciones laborales con el resto de educadoras. El convenio actual data de 2019, cuando venció y fue prorrogado por un año más de cara al curso 2020-2021. Desde entonces, ninguna de las partes ha conseguido ponerse de acuerdo para desatascar una negociación encallada por tercer curso consecutivo.

Los sindicatos y las trabajadoras culpan a la patronal, a quien acusan de bloquear la renovación, y a las administraciones competentes, por desentenderse del asunto. Consultada al respecto, ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), una de las entidades sectoriales firmantes del convenio, ha declinado hacer declaraciones "estando abierta la negociación colectiva en este momento"; mientras que la otra patronal implicada, CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), no ha dado respuesta. Por su parte, fuentes de la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aducen que se trata de "un conflicto entre empresas y trabajadores en el que las administraciones no pueden intervenir". De acuerdo con las mismas, el Gobierno regional "está al corriente de pago con todas las empresas" y espera que "ambas partes negocien para poner fin cuanto antes a los paros".

Manifestación en Ferraz, frente a la sede de ACADE, el pasado 8 de noviembre. / Imagen cedida | Flor Carro

Tres años de bloqueo de un convenio colectivo "obsoleto"

Las protestas de los últimos meses, aunque más notorias, no son nuevas. Según la agrupación Personal Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que aglutina a profesionales del sector, este clima se lleva generando lentamente desde hace varios años. En 2019, el convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil fue firmado por varias agrupaciones representantes de las empresas, que son quienes contratan al personal educador y gestionan los centros. En el ámbito sindical, fue refrendado por UGT (Unión General de Trabajadores), USO (Unión Sindical Obrera) y FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza). Sin embargo, no lo hizo CCOO, ya que no estaba de acuerdo con el documento.

Desde que el acuerdo venció en 2021, ha habido más de una decena de reuniones de la Mesa Negociadora en las que, hasta ahora, no se ha encontrado una solución convincente para todas las partes. "En este sector hay un problema con unas patronales absolutamente impermeables a las reivindicaciones de las trabajadoras", lamenta Isabel Galvín, la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, que denuncia que la patronal tiene "bloqueada la negociación" y que sus propuestas implican "un retroceso" en materia de derechos laborales. Ante esta situación, el sindicato al que representa fue el primero apoyar a las trabajadoras y convocar en solitario la huelga. Tras la última sesión de la mesa, celebrada el pasado 2 de noviembre sin ningún resultado, UGT decidió unirse al cese de actividad. En los últimos días, también lo han hecho USO y FSIE. El próximo intento de llegar a un acuerdo entre las partes tendrá lugar el 24 de noviembre, cuando se volverá a reunir la Mesa Negociadora. "O el 24 se avanza significativamente o nos volverán a encontrar en las calles", asegura CCOO en un comunicado.

“Somos un sector precarizado y feminizado”

Salarios mínimos, ratios muy elevadas, falta de reconocimiento profesional, insuficientes recursos personales y materiales... Son algunas de las quejas de las trabajadoras de un sector “precarizado y feminizado”, en palabras de Patricia Pereira, portavoz de Escuelas Infantiles en Lucha, una plataforma creada por dos educadoras para dar voz a sus compañeras. De entre todas las cuestiones, la salarial es una de las más gravosas: “Nosotras entendemos que la patronal tiene gastos, pero nosotras también, y lo que no podemos consentir es que las empresas sobrevivan a cuenta de nosotras”, reclama la portavoz. “De todos los ciclos de formación superior, somos las que menos cobramos. ¿Por qué?”, se pregunta desconcertada.

Tras la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la Dirección General de Trabajo actualizó las tablas salariales, fijando el sueldo de las educadoras de las escuelas infantiles de gestión indirecta en torno a los 1.138 euros netos mensuales. En el caso de las privadas, el salario neto mensual es de 1.028 euros, según refieren varias educadoras. Una cifra inferior al SMI que las empresas maquillan con distintos complementos. Parte de la oferta de la patronal en la negociación del nuevo Convenio reside en una mejora salarial: en 2023 no se subiría el salario; en 2024, un 3%, y en 2025, otro 3%, tal como informa UGT. Sin embargo, en el tramo comprendido desde enero a septiembre de 2023, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ya ha subido un 3,7%, según datos del INE, por lo que desde Escuelas Infantiles en Lucha consideran que es una propuesta “pobre” y con la que “se seguiría perdiendo poder adquisitivo”.

La situación salarial es solo una parte del problema: a ella se suman las ratios demasiado elevadas como para garantizar una atención adecuada, la baja inversión en comedor y material escolar; la falta de personal para cubrir determinados puestos y bajas de corta duración (inferiores a 15 días), y la ausencia de un sistema de control del cumplimiento de los pliegos por parte de las administraciones, entre otras reclamaciones.

“No solo no nos mejoran las condiciones, sino que pretenden hacer un retroceso”

Son muchos los apartados del convenio que las trabajadoras consideran inaceptables. Pero también muchas de las nuevas propuestas de la patronal. Entre ellas, se encuentra la pretensión de modificar las condiciones de baja laboral para no retribuir durante los primeros 5 días de enfermedad, a imitación de lo que sucede en otros convenios de trabajadores. “Pero claro, resulta que los docentes de educación infantil se ponen enfermos habitualmente en sus puestos de trabajo al estar en contacto con niños pequeños que se ponen malitos con frecuencia. Sus bajas suelen durar dos o tres días: gastroenteritis, varicelas, muchos virus de las vías respiratorias… Si no les pagan esos días, los educadores acaban yendo al centro, a veces no en el mejor estado, y pueden ser fuente de contagio”, explican desde PLEI.

“No solo no nos benefician con mejores condiciones laborales, sino que encima quieren quitarnos una de las pocas cosas buenas que tiene este Convenio”, se lamenta Anabel, una educadora de un centro privado de Madrid capital. “Reivindicamos derechos laborales que deberían estar constituidos en cualquier sector. En el nuestro, hay que estar en constante movimiento para que se cumplan.”

Más allá del perjuicio profesional y personal, las educadoras infantiles insisten en que la precariedad en sus puestos de trabajo repercute negativamente en la educación de los niños y niñas. “La sociedad debe entender que la etapa de 0 a 3 años requiere de una educación que es vital, son etapas de mucho desarrollo a nivel cognitivo y hay que cuidarlo. La educación infantil debería equipararse a las demás etapas educativas, es muy importante en el desarrollo de las personas en las que esas criaturas se van a convertir”, expresa Simón de la Riva, miembro de PLEI.

En este sentido, Galvín apunta que en Madrid el problema es "todavía más acuciante", ya que "la política de la Comunidad es la privatización". De acuerdo con la representante regional de CCOO, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha aumentado el número de escuelas de gestión indirecta, a pesar de la escasez de oferta y la alta demanda en la región, y no vigila adecuadamente el cumplimiento de los pliegos en las ya licitadas, financiadas con dinero público.

Por todo ello, miles de trabajadoras de escuelas infantiles volverán a la calle este miércoles en Madrid y otras regiones de España. Además, hay más citas programadas, como la del sábado 18, cuando tendrá lugar otra protesta citada por CCOO, de carácter más lúdico y familiar en la que se incluirá el acompañamiento del grupo musical 'Yo soy ratón'. Asimismo, si en la reunión de la Mesa Negociadora del próximo 24 de noviembre no se logra avanzar en la negociación, los sindicatos han avanzado ya nuevos paros y movilizaciones para diciembre.