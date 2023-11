Se incrementa un 40% las peticiones de los colegios de Madrid para las charlas de Policía y Guardia Civil sobre redes, acoso y bandas

Dos policías nacionales ofrecen una charla sobre violencia sexual y los riesgos de internet a alumnos de la ESO del Instituto Pedro Duque de Leganés / Efe / Lluis Lozano

Un documental producido a medias entre el País Vasco y Cataluña prendió la mecha. Estalló en un barrio de Barcelona y ahora sus efectos se han expandido a otras comunidades. También a Madrid. Así lo explica Rodrigo S. Lumbreras, uno de los cientos de padres y madres que está promoviendo un movimiento asociativo en la Comunidad de Madrid para que aquellos preocupados por el acceso de sus hijos a las redes sociales a una edad temprana tengan herramientas para frenarlo.

Pero para cuando llegó "Generación porno", el amplio y completo reportaje de cuatro capítulos coproducido por los canales autonómicos EiTB y TV3, la inquietud por los peligros que entraña la vida digital para los menores ya ocupaba a muchos padres y madres, reflexiona Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado FAPA Francisco Giner de los Ríos.

Muestra de que es así y que no solo es una "moda" que responde a lo que Morillas llama "boom mediático" es que los agentes de las fuerzas de seguridad han incrementado en la región hasta un 40% las charlas impartidas en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. Y si eso ha ocurrido es porque han crecido a su vez las peticiones de los centros escolares, explican desde la Delegación de Gobierno en Madrid, que coordina este plan en la región y ha cifrado en 13.708 las charlas impartidas en el curso 2022-23, dirigidas a niños y jóvenes de 1.252 centros escolares de la Comunidad de Madrid (hay alrededor de 1.700 centros públicos y concertados).

Lo que ocurre ahora es que hay un grupo mucho mayor de padres y madres que ha decidido organizarse y empoderarse para evitar los riesgos que existen en la red para los menores.

Educar desde la infancia

Las temáticas más demandadas por los colegios e institutos fueron, precisamente, las relacionadas con los riesgos derivados del uso de Internet (6.146 - el 45% del total) y el acoso escolar (3.017 - charlas- 22%), pero también las hubo sobre bandas juveniles violentas (que ya crecieron mucho en el curso anterior 2021-22), delitos de odio y prevención de consumo de drogas y alchol. Estas charlas no solo se dan a adolescentes, los centros educativos pueden solicitarlas desde Infantil. "Desde los 5 y 6 años se imparten charlas sobre entornos seguros a través de un cuento con un perro policía de peluche", explican desde la Delegación, aunque añaden que la mayoría están destinadas al alumnado de 5º de Primaria (10 años) y 4ºESO (16 años). En la Delegación explican que ya han recibido solicitudes de 952 centros educativo para el curso que comienza y recuerdan que la convocatoria está abierta hasta junio. También lo hace la policía local, profesionales reconocidos y algunas organizaciones que se han ido especialiando en este asunto.

Precisamente formación es una de las cosas que se reclama en el canal de Telegram "Adolescencia Libre de Smartphones" de Madrid, al que este viernes se habían incorporado ya casi 2.300 personas en apenas cinco días (se creó el pasado lunes 6 de noviembre). Pero muchos padres y madres reconocen en este chat que no saben por dónde empezar y mucho menos, a quién pedírsela para sus hijos. A algunos les suena que las fuerzas de seguridad imparten charlas, pero no son conscientes de que sus centros educativos pueden solicitarlas a través de este plan que el Ministerio del Interior extiende a toda España. En cualquier caso, se han puesto las pilas para aprender y proponer iniciativas.

Movimiento social

Este próximo martes, los que hasta ahora se han erigido en organizadores del movimiento madrileño para prohibir o retrasar el acceso al móvil de los jóvenes han organizado una reunión con las comunidades que se han creado en los distintos municipios de la región y los barrios de la capital y decidir qué pasos dar, desde trabajar en iniciativas legislativas que puedan trasladar a los grupos parlamentarios y municipales, a peticiones concretas a los centros donde estudian sus hijos o charlas para progenitores e hijos. El debate lo centran en si debe prohibirse el movil con internet, a qué edad (superando la ley no escrita pero autoimpuesta por muchos de ellos que dice que los niños de 12 años deben tener smartphone) y cómo mejorar la educación digital de los menores para que sean conscientes de los riesgos que entraña, sobre todo, el uso de las redes sociales.

Silvia Padilla es madre de dos hijos aún pequeños, el mayor estudia en el centro público del centro de Madrid, y reflexiona así ante el resto de padres y madres: "Entiendo que este movimiento pretende que se convierta en raro que alguien menor de 16 años tenga un dispositivo con datos y así no pueda existir ningún trauma para quien no lo tenga. (...) Tenemos una generación perdida, intentemos salvar las que vienen. El acceso a la red sin control debería estar restringido, como el alcohol o el tabaco. Siempre habrá jóvenes que se salten las reglas, pero que sean la excepción, no la normalidad".

El hijo de Rodrigo, ya con 9 años, lleva a sus hijos a un colegio en el distrito de Chamartín, uno de los centros donde sí se han impartido estas charlas de la policía. Denuncia falta de información pero no solo de los menores, "casi nadie sabe, por ejemplo, que whatssap es una aplicación solo para mayores de 14 años", protesta. Pero añade que "no hay que entrar en el alarmismo, y menos criminalizar a los padres que dan un móvil a sus hijos".

Prohibir o mayor educación

La presidenta de FAPA Francisco Giner de los Ríos señala que en la organización no creen en la prohibición: "Creemos que es mejor formar y aprender su uso responsable. Prohibir es mirar para otro lado". Pero sí señala que "hay que pinchar a la Administración para que vele por la protección de la infancia": "No podemos echar todo el peso en hombros de las familias o los adolescentes, parte de la responsabilidad está también en las empresas que generan millones con esas aplicaciones en las redes sociales que generan adicción", concluye.

Morillas cree que el trabajo debe ser conjunto, pero apunta que "la realidad es que el lugar donde los menores tienen un entorno seguro y donde pueden aprender sin distorsión es en los centros educativos, una familia puede no tener formación. Los centros tienen potencial para poder hacerlo". Por eso desde la FAPA se apuesta por cursos y charlas formativas.

Colegios sin móviles

Lo dice consciente de que en la Comunidad de Madrid el uso de teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos en las aulas, el recreo y las actividades extraescolares está prohibido desde el curso 2021-22. En septiembre de aquel año el gobierno regional aprobó una modificación del Decreto por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y en esta se incorporaba su prohibición expresa, aunque se permite su uso como herramienta didáctica o por razones de salud.

Sin embargo, la norma deja también un margen de autonomía a los colegios e institutos para que decidan cómo aplicar esta restricción, y precisamente este es uno de los flecos que muchas familias empiezan ahora a lamentar, porque por ahí se cuela, creen, el uso del móvil en algunos centros y la imposición de usar tablets a partir de determinados cursos como herramienta educativa. Desde el grupo "Adolescencia Libre de Smartphones" se comparten estudios y publicaciones sobre la evidencia científica que considera perjudicial el uso de estos dispositivos y hablan de preparar cartas tipo para que los padres y madres que no vean oportuno cambiar libros por pantallas la utilicen en sus colegios.

Ayuda para familias

Junto a esta prohibición, el Gobierno regional también culminó en septiembre de 2022, a través del Consejo Escolar de la Comunidad y en colaboración con la FAPA, la 'Guía para familias sobre cómo acompañar a los jóvenes a una navegación segura', un documento de 70 páginas donde se explican algunos peligros que los menores pueden encontrar en las redes sociales, como los bulos, el ciberbullying y la ciberviolencia sexual, pero también algunas pautas para que progenitores y víctimas sepan cómo afrontar estos casos. Desde este mes de septiembre, la FAPA reparte este documento impreso y no digital a los centros que lo solicitan para su consulta.

Morillas insiste en la necesidad de ahondar en la difusión de este tipo de documentos y en la formación digital. "Tenemos que convencernos de que el único recurso no es el digital, pero no nos podemos centrar en el dispositivo. A veces parece que estemos en el siglo XXI con escuelas del XX".