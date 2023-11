Madrid permite incrementar la ratio de alumnos con autismo por aula sin refuerzo del profesorado

Más de 450.000 personas en España tienen Trastorno del Espectro Autista.

La Comunidad de Madrid cuenta con alrededor de 700 centros educativos con más de 850 "aulas de apoyo extenso y especialidad para atender las necesidades de alumnos con trastorno del espectro autista (TEA)". Hasta ahora, la normativa establecía que en cada una de estas aulas el número máximo de alumnos con TEA fuera como máximo de 5. Desde este mes de octubre, los centros podrán ampliar la ratio por centro, aumentando hasta 7 el número de menores con estas necesidades en cada centro.

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han salido en tromba a criticar esta decisión de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, dirigida por Emilio Viciana, alegando que es "un paso atrás" porque sin un refuerzo de los profesionales que se dedican a atender específicamente a estos niños su desarrollo quedará perjudicado. De izquierda a derecha, Más Madrid, PSOE y Vox, han censurado la resolución que permite este incremento de menores con TEA matriculados por colegio asegurando que "es un paso atrás", es ir en contra "de la evidencia científica" o que supone reducir una atención que ya de por sí se considera insuficiente.

La Comunidad de Madrid ofrece desde el curso 2021/02 en centros sostenidos con fondos públicos una atención educativa preferente al alumnado con TEA, cuyas necesidades han ido incrementándose en los últimos cursos escolares. Desde la Consejería de Educación justifican que este incremento se permitirá solo en circunstancias especiales y de manera excepcional.

Situaciones autorizadas

En concreto, la resolución aprobada por la Consejería de Educación que "se podrán escolarizar hasta dos alumnos más por aula autorizada, como máximo" en los supuestos en los que haya "hermanos escolarizados en el centro", en aquellos "distritos o localidades en los que todos los centros de atención preferente de esta tipología mantengan escolarizados a 5 alumnos por aula autorizada, con la finalidad de evitar desplazamientos alejados del domicilio familiar" o "en cualquier otra circunstancia excepcional que, a criterio del director del centro, justifique esa necesidad". Todo se hace, ha justificado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, "para mejorar la conciliación familiar", convencido de que las familias agradecen esta medida.

La propia norma asegura "en todo caso, se asegurará que no se atiendan más de 5 alumnos, de manera simultánea, en el aula extensa y especializada", pero esta salvaguarda no ha servido para que los grupos de la oposición hayan solicitado "más personal de refuerzo", como ha dicho el socialista Juan Lobato, algo que ha reiterado la líder de la oposición, Mónica García. Lo contrario, ha insistido la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, supondría "reducir un 20% la atención a estos niños".

Incorporación a aulas "de referencia"

Sin embargo, desde la Consejería de Educación, que insiste en la excepcionalidad de la medida, explican que los alumnos no necesariamente tienen que estar al mismo tiempo en el aula de atención especial. Y así es como explican que puede mantenerse la ratio de 5 alumnos por aula, "pueden estar en otras actividades" en clases donde no hay una atención especializada, por eso no sería necesario incrementar o reforzar a los profesionales especialistas en pedagogía terapéutica.

La resolución en la que se abre la puerta a este incremento de la ratio por centros, de hecho, especifica que "la condición y el perfil del alumno que reciba atención educativa específica en el aula de apoyo extenso y especializado deberá permitir, desde el inicio, la incorporación efectiva y autónoma al aula de referencia durante 1/3 de la jornada lectiva, tiempo que irá en aumento paulatinamente, pues la finalidad última de la atención educativa que reciben estos alumnos es la de facilitar su incorporación progresiva en el aula de referencia".