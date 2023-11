Un domingo en el 'Montmartre madrileño', la exposición de pintores escondida al lado de la Plaza Mayor

"¿Sabes que me gusta mucho de Portugal?", pregunta Noemí Pérez a una pareja interesada por una de sus pinturas acrílicas. Se responde a sí misma: "El silencio. Aquí en España somos muy gritones". Eso, el silencio, es precisamente lo que reina en la plaza del Conde de Barajas cada domingo. Lo único que la ocupan son dos terrazas y algo más de dos docenas de casetas. Esta exposición de cuadros al aire libre se aleja de la algarabía que se reproduce cada fin de semana unas calles más abajo, en el Rastro, y a unos metros de allí, en el entorno de la Plaza Mayor.

Los artistas se reconocen porque son los que se sientan en el pasillo central entre las dos filas de casetas blancas para contemplar quienes muestran admiración por sus cuadros. Pocos se dedican sólo a la pintura. "No somos profesionales. Hay algunos que sí que tienen carrera de Bellas Artes y una escuela de artes en sus lugares de residencia, pero la mayoría, no. Otros trabajan de delineantes en una empresa; otros, en Correos; otros están jubilados; otras son amas de casa", explica para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Goyi Martínez, la presidenta de la asociación Taller Abierto, que es contable e imparte cursos de certificados de profesionalidad en su vida fuera de esta plaza, a la que han apodado como el Montmartre madrileño.

Goyi Martínez, presidenta de la asociación Taller Abierto, expone sus grabados en la plaza del Conde de Barajas. / Alba Vigaray

Despliegan a las 10 de la mañana sus sillas de camping y los tenderetes techados y cuelgan los cuadros, a la espera de que algún comprador se prende de sus obras. Su arte es, ante todo, accesible, pues el precio de sus pinturas no sobrepasa las dos cifras. "Son un poco orientativos, porque de esto no puede vivir nadie. No se vende tanto. Una obra puede costar 20 o 40 euros, que sirven para comprar materiales y para seguir pintando", dice Goyi Martínez, que se ha encargado de darle un gran impulso en internet a esta exposición escondida.

La presidenta de la asociación Taller Abierto asegura que "es muy gratificante que alguien se lleve una obra tuya, sobre todo cuando son extranjeros, que no conocían más que a los pintores de la Plaza Mayor, que no están organizados como nosotros". "Lo nuestro no es un comercio, una galería, en el que tenemos un precio estipulado y de ahí no bajamos", agrega. Estos 36 pintores exponen cuadros y láminas, pero también ofrecen a los paseantes todo tipo de obras en miniatura: posavasos, pasapáginas, estampas de rincones de Madrid, azulejos y maderas pintadas.

Casetas de la exposición de la asociación de pintores Taller Abierto, en la plaza del Conde de Barajas, en Madrid. / Alba Vigaray

Gracias a Enrique Tierno Galván

La asociación Taller Abierto ha permanecido casi 40 años en la plaza del Conde de Barajas con la misma motivación: "Lo que realmente queremos es fomentar el arte y que todo el mundo tenga opción a enseñar su obra", indica su presidenta. Esta agrupación de amantes de la pintura se creó en 1984, cuando el entonces alcalde, Enrique Tierno Galván cayó, en una muestra en el Centro Cultural del Conde Duque, en la importancia de la vía pública como un escaparate de artistas: "La calle se está convirtiendo en vehículo indiscutible de integración de la pintura en la comunidad y en sus modos comunes de participar y entender. (...) Se vive mejor el arte en la calle que en el recinto claustral con aire de templo".

Lo que realmente queremos es fomentar el arte y que todo el mundo tenga opción a enseñar su obra" Goyi Martínez Presidenta de Taller Abierto

En ese año, la Junta Municipal de Madrid Centro cedió el espacio al colectivo de pintores madrileños para que expusiesen y pusiesen a la venta sus obras. También dispuso la del Conde de Miranda, a escasos metros, para que la asociación de ceramistas la utilizase con el mismo fin, pero "no pasa mucho público porque están un poco escondidas". "Ellos terminaron yéndose, estuvieron poco tiempo", refleja Goyi Martínez.

Cuadros de la exposición de Taller Abierto en la plaza del Conde de Barajas. / Alba Vigaray (Fotos)

"Al principio, había una colaboración muy estrecha con el Ayuntamiento, puesto que era Tierno Galván quien quería fomentarlo y luego todo se fue diluyendo un poco", reflexiona la presidenta. En la exposición semanal de Taller Abierto, precisamente porque se celebra los domingos, día de atender asuntos familiares, "casi nunca estamos los 36 pintores". "En los siete años que llevo, sólo hemos coincidido todos dos veces", señala, por lo que disponen de una figura itinerante para otros artistas que quieran mostrar temporalmente sus cuadros. "Como hay espacio, ¿por qué no iba a ponerse una persona más?". Ese puesto itinerante se lo ceden a "personas destacadas y a quienes valoran el tema de Madrid, porque nosotros somos la plaza de los pintores de Madrid".

Imágenes de Madrid

Victoria Olson lleva en Taller Abierto desde 2018. "Es maravilloso que nos promocionen", sostiene. En esta plaza se ve el trabajo de artistas que serían desconocidos de no tener este escaparate. Es el caso también de Francisco Ramos, que tiene 75 años. Se le reconoce por su boina y por su mirada afable. Empezó a pintar de niño porque "en el auxilio social no teníamos otro entretenimiento". Con los años, acudió al Círculo de Bellas Artes a dibujar motivado por los piropos que le echaban a sus obras.

Cuadros de la exposición de Taller Abierto en la plaza del Conde de Barajas. / Alba Vigaray (Fotos)

A los 18 años comenzó a pintar figuras de mujeres desnudas y fue alumno del escultor Santiago de Santiago, autor de La Violetera de Las Vistillas. Él tiene una réplica en pintura de esa figura. Y eso es lo que vende: rincones de Madrid y dibujos de mujeres, que es capaz de hacer "en 15 minutos".

"Los rincones están más solicitado por el turismo. Los aficionados al arte prefieren las figuras", dice Francisco Ramos. "Cómpreme usted este cuadrito pa' lucirlo en el hogar", cantaría Sara Montiel a los viandantes que pasan por su puesto en la plaza del Conde de Barajas.