Gusanos en la comida y agua marrón: los sanitarios de La Paz denuncian el mal servicio de alimentación del hospital

Un gusano en la ensalada y otro bajo la última croqueta. Eso es lo que se han encontrado médicos de guardia del Hospital de La Paz de Madrid en el último mes y así lo ha trasladado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la médica de guardia que se topó con el segundo bicho en su comida el sábado 7 de octubre. Ella ya sabía que esto estaba ocurriendo porque una de sus compañeras ya localizó otro unas tres semanas antes en su lechuga. Desde el gran centro sanitario madrileño admiten que hay una reclamación registrada sobre el incidente de las croquetas, defienden la comida que se sirve a los empleados y dicen que está perfectamente auditada. "El sistema de trabajo de la cocina está avalado por las inspecciones habituales de Salud Pública", enfatizan.

"Parecía un gusano de seda de los que nos daban de pequeños para que se hicieran mariposas. Yo estaba comiendo unas croquetas y, al levantar la última, salió un bicho pequeño en el plato", explica esta médica interna residente del Hospital La Paz. En el momento en el que lo vio, se acercó a la barra para comentar lo que había sucedido. "Hubo una discusión en la que la persona que estaba sirviendo el menú en ese momento reconoció que ella no come esa comida, porque no se atreve", sostiene.

Llamó entonces al jefe de hospital, que es la "figura que manda más en el hospital en un periodo de guardia". "Él recibió la queja y nos dijo que lo iba a comentar en el acta del día siguiente, cuando se hiciese el cambio de guardia (es el procedimiento habitual, indican fuentes de La Paz a este diario). Dijo que le parecía muy bien que le hubiésemos llamado, porque así estaba al corriente de la situación y mostró la misma opinión que nosotros", completa esta médica.

Sin noticias

A partir de ese momento, no ha recibido más noticias al respecto por parte de la dirección del hospital: "Sigue todo igual". La Paz insiste: sus menús se someten a un control estricto y está todo auditado.

"En la cocina elaboran diariamente 52 dietas diferentes para 1.000 pacientes ingresados a los que se prepara desayuno, comida, merienda y cena. No ha habido ninguna otra queja", señalan desde el hospital que sí admite que el 7 de octubre quedó registrada la reclamación de la médico que encontró al gusano. Invertebrado que nunca llegaron a ver, añaden.

"El Servicio de Hostelería ha comprobado una bolsa del mismo lote que las (croquetas) preparadas esa noche. No se han observado elementos ajenos a la composición y su aspecto, sabor, textura son las habituales y las condiciones de conservación son las adecuadas", explican desde La Paz.

Comida de los pacientes

Otra queja de los sanitarios de guardia se centra en que la comida que ellos ingieren es la que se les sirve a los pacientes, pero recalentada. Las comidas de los enfermos se sirven a las 12 horas y las cenas, a las 20 horas. Cuando los médicos que realizan guardias acuden al comedor, se encuentran con "alimentos orientados a personas enfermas y no a personas que están trabajando 24 horas seguidas", señala esta médica interna residente.

"El aporte calórico y nutricional que debería tener, no lo tiene", añade. Eso, siempre que encuentren algún alimento a las horas de comer y cenar: "Muchas veces no hay comida, porque se ha acabado, o no hay suficiente".

Desde La Paz dicen que el personal de guardia acude a almorzar cuando quiere. De hecho, admiten que se les sirve la dieta basal, la misma que a los pacientes y todo el mundo puede comer; es decir, no es específica para personas con una determinada patología. Una dieta, añaden, en la que hay paella o croquetas los fines de semana (uno de los platos estrella del hospital, resaltan)... apta para cualquier persona sana. Eso sí, es baja en sal.

El hospital niega que a los médicos se les recaliente la comida. Se prepara para cada turno de comida (desayuno, comida y cena) al igual que se elabora para los pacientes y "con los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria y se mantiene en el autoservicio a las temperaturas necesarias que se requieren por seguridad alimentaria", señalan.

Inspecciones habituales

"La comida que se preparara en el hospital tanto para los pacientes como para el personal de guardia es elaborada por profesionales del hospital. No es empresa contratada", aclara el centro sanitario, que insiste en que "el sistema de trabajo de la cocina está avalado por las inspecciones habituales de Salud Pública, así como por el cumplimiento de los estándares exigidos para las certificaciones UNE-EN-ISO 9001:2015 de gestión de la calidad y UNE-EN ISO 22000:2018 de Gestión de la Inocuidad Alimentaria".

Los sanitarios de guardia tienen un comedor propio y actualmente son los únicos que tienen derecho a menús gratuitos, señalan fuentes del hospital

Los sanitarios de guardia tienen un comedor propio y actualmente son los únicos que tienen derecho a menús gratuitos. El resto de personal se costea su comida, añaden. Como no hay cafetería, los empleados a veces se la llevan de casa o acuden a bares cercanos al hospital.

De las cocinas de La Paz, abiertas 365 días al año, salen más de un millar de menús diarios que se realizan en las propias instalaciones. "Al final lo que hace la mayoría de la gente es ir al McDonald's que tenemos al lado. Supone un dinero (gastado en horario laboral) y es una comida que no es muy saludable para tomarla habitualmente", indica esta médica.

Sin botellas de agua

Los médicos de guardia pueden desayunar también en este comedor, pero algunos lo rechazan por la propuesta de menú que les ofrecen: "Consta de tres piezas de pan tostado envuelto en una bolsita y kétchup y mayonesa", asegura la médica interna residente. Así se puede observar en la foto que los sanitarios cedieron a este periódico. Desde el Hospital La Paz han corroborado que se trata de su comedor de guardia. "El comedor dispone de una salamandra para tostar el pan si así quieren. No se sirven tostadas envasadas", responde La Paz sobre las críticas al pan envasado.

Los sanitarios que hacen guardias en La Paz también critican que no se les da agua embotellada, "a pesar de que no se puede beber porque abrimos el grifo y sale el agua marrón del óxido que tiene". Un extremo que confirman fuentes del hospital: el agua sale marrón porque las tuberías, en determinadas zonas del hospital, tienen un exceso de hierro, pero, añaden, no está mala y se puede beber. Es apta para el consumo. En algunos espacios, para evitar ese rechazo que causa beber agua con color marrón, se ponen fuentes de agua con filtro purificador.

Los sindicatos, sorprendidos

La aparición de gusanos en dos de los menús servidos a los médicos de guardia ha cogido por sorpresa a los representantes del sindicato MATS, consultados por este periódico, que señalan que desde que se paralizó en 2018 la privatización de las cocinas del gran centro sanitario madrileño no tienen constancia de incidentes.

De hecho, este sindicato fue uno de los que más batalló para frenar esa privatización. Aquel año se declaró desierta la licitación del 'Servicio integral de restauración construcción equipamiento y mantenimiento del edificio de hostelería del Hospital Universitario La Paz'. De haberse llevado a cabo este concurso, denunciaron entonces los sindicatos, la construcción y explotación de la cocina del hospital estaría en manos de una contrata. Desde 2014, era el segundo intento de privatización que sufrían las cocinas de este centro.

En aquella época, era la tendencia imperante en todos los hospitales: externalizar las cocinas y dejarlas en manos de grandes grupos de cáterin privados. Esa práctica ha comenzado a revertirse. En función de la comunidad autónoma de la que se trate, se establece un porcentaje aproximadamente del 60-65% en autogestión, frente a un 35-40% de cocinas externalizadas.

En los hospitales españoles se sirven unas 125.000 pensiones completas al día (desayuno, almuerzo, merienda y cena) según datos de 2021, de la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria, que esta misma semana, del 18 al 20, celebra en Córdoba su XXIV Congreso Nacional. En el encuentro, se darán cita responsable en el ámbito de la hostelería y los servicios generales de los hospitales, clínicas, geriátricos... tanto en el sector público como en el privado.