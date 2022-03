El Batallón Tornado, el grupo paramilitar neonazi condenado por robos y violaciones

Desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, se han publicado numerosas informaciones sobre batallones y grupos paramilitares de ideología neonazi que están combatiendo a Rusia en Ucrania, como es el caso del Batallón Azov y su papel en la defensa de la ciudad asediada de Mariúpol. Estas informaciones sobre las milicias paramilitares suelen ser una mezcla de realidad, desinformación y propaganda difícil de desentrañar. Las últimas noticias que llegan desde Ucrania apuntan a la presencia de otro grupo, el conocido como Batallón Tornado, entre los combatientes ucranianos.

El Batallón Tornado, al igual que en el caso del Batallón Azov tiene también su origen en los sangrientos enfrentamientos entre ucranianos y prorrusos ocurridos en 2014 en la región del Donbás, el caldo de cultivo de diferentes grupos políticos y paramilitares de ideología ultranacionalista y neonazi. Uno de estos grupos es el conocido como Batallón Tornado, que se estableció en 2014 en Zaporiyia bajo los auspicios del Ministerio del Interior del entonces presidente Víktor Yanukóvich

Dando carta libre a este y otros grupos paramilitares, como el de Azov, el Gobierno pretendía mantener a raya a los rebeldes prorrusos de Donetsk y Lugansk, tal y como cuenta el medio ucraniano Hromadske. Sin embargo, rápidamente esta estrategia se les volvió en contra. En junio de 2015, el jefe de la Administración civil-militar de Lugansk, Gennady Moskal, pidió al ministro del Interior, al Estado Mayor General y al Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa el desarme y la retirada de Lugansk del Batallón Tornado, al que calificaba de "incontrolable" y acusaba de distintos delitos.

"Se ha filtrado información al batallón de que las fuerzas de seguridad están documentando las actividades delictivas de los combatientes, y tarde o temprano tendrán que responder de acuerdo con la ley", decía la petición remitida. Según el mismo documento, la unidad no quería combatir y se había convertido en un "grupo delictivo organizado" que se dedicaba a "secuestros, asesinatos, violaciones, robos y otros delitos".

En junio de 2015 fueron detenidos ocho integrantes del Batallón Tornado, entre ellos el comandante Ruslan Onyshchenko. Al día siguiente, el Ministerio del Interior emitió una orden de prohibición y disolución del regimiento. Durante los juicios, que se prolongaron hasta 2016, se registraron distintos disturbios en el exterior de los tribunales, incluido el lanzamiento de objetos y heces. Finalmente, todos los acusados fueron condenados por varios delitos que incluían, entre otros, robo, secuestro, tortura y violaciones.

Este miércoles ha empezado a circular por redes un vídeo en el que supuestamente se puede ver a un excombatiente del Batallón Tornado con un tanque ruso capturado.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: Daniil Dashuk from #Belarus (ex #Tornado Battalion member) released a video with a destroyed #Russian Tank with "Kontakt-1" reactive armor.



Dashuk also seems to be carrying a FGM-148 #Javelin ATGM —originally supplied by #USA to #Ukrainian Forces. pic.twitter.com/OqCjvDMeQU