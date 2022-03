¿Qué países apoyan a Rusia y cuáles a Ucrania? También hay varios Estados neutrales

La sesión extraordinaria de emergencia en la asamblea general de las Naciones Unidas aprueba por mayoría un documento no vinculante que condena la invasión de Ucrania por parte de Rusia

El documento fue aprobado en votación con 141 votos a favor, cinco votos en contra y 35 abstenciones

Asamblea General de la ONU. / EDUARDO MUÑOZ/REUTERS

El apoyo masivo de los países ante la invasión de Ucrania deja en un punto aislado a Rusia. Principalmente, los estados que apoyan a Ucrania son los territorios más cercanos a la visión occidental. E.E.U.U y la Unión Europea son los agentes que más han condenado la guerra, además, más de cien países se han sumado a la proclama de la ONU que condena la actuación del dirigente ruso. Suiza y los países escandinavos, de tradición no intervencionista, han sorprendido al mundo apoyando a Zelensky. Entre todos los votos suman una mayoría de 141

Solamente cinco países se han posicionado a favor de Rusia. Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea son los estados que han manifestado su apoyo explícito a Putin, aunque hay más países, como Serbia, que por tradición histórica mantienen una postura amigable con el Kremlin.

Dentro de la votación, cabe destacar la abstención de China, que deja sin alternativa a Rusia, y países como Cuba y Vietnam. 35 estados se han abstenido de participar en la votación.

Países que apoyan a Rusia

Solamente cinco estados han votado en contra del documento no vinculante de la ONU que condena la invasión rusa: Corea del norte, Rusia, Siria, Bielorrusia y Eritrea. Tayikistán, Kazajistán y Armenia están también en el lado invasor por cercanía histórica.

Corea del Norte

El país norcoreano ha sido uno de los estados que ha votado en contra del documento que condena la invasión, además, el país gobernado por el dictador Kim Jong-un, ha reiterado la mala praxis y la escalada militar por parte de los países de la OTAN y Estados Unidos. “La causa fundamental de la crisis de Ucrania radica totalmente en la política hegemónica de Estados Unidos y Occidente, que se entregan a la prepotencia y la arbitrariedad hacia otros países”, dijo un portavoz del Gobierno, reiterando un argumento del artículo del 26 de febrero y evaluando que “Estados Unidos acumula sanciones y presiones contra Rusia con la crisis de Ucrania como impulso”.

Bielorrusia

El país limítrofe entre los dos participantes del conflicto también votó en contra del documento, desde el inicio del conflicto, el país apoyó la invasión cediendo su territorio para el avance de las tropas rusas hasta Kiev. Sin embargo, el presidente del país niega una participación en el conflicto y su posición no es del todo clara. Dentro de la escalada militar en el territorio se aprobó un cambio en la Constitución que le vuelve a permitir tener armas nucleares dentro de sus fronteras. "Si ustedes (Occidente) transfieren armas nucleares a Polonia o Lituania, a nuestras fronteras, entonces recurriré a Putin para recuperar las armas nucleares que entregué sin condiciones en 1994", dijo Aleksander Lukashenko, presidente de Bielorrusia

Bielorrusia es un país muy marcado por la tradición del bloque de la URSS. Rusia todavía tiene una gran influencia en el país y su historia cede la balanza hacía el lado invasor. El factor clave del país dentro de la resolución del conflicto esta siendo el emplazamiento, dentro de sus fronteras, de las negociaciones por la paz.

Siria

El posicionamiento de Siria viene marcado por la Guerra Civil que aconteció en el país. Bachar al Asad fue apoyado militarmente por Rusia y cuando estalló el conflicto con Ucrania el presidente aprovechó para devolver el apoyo a Vladímir Putin justificando la invasión. Enfatizó que lo que está sucediendo hoy "es una corrección de la historia y una restauración del equilibrio que el mundo perdió tras la disolución de la Unión Soviética", según informó la presidencia siria. El Gobierno de Al Asad consideró que el enemigo al que se enfrentan los Ejércitos sirio y ruso "es uno solo", en Siria es el "extremismo y en Ucrania el nazismo", decía el comunicado.

Eritrea

El voto en contra del único país africano que apoya a Putin ha sorprendido al resto de embajadores en la ONU. Este voto viene muy marcado por las redecillas del dictador eritreo con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. El Departamento del Tesoro en EE.UU. ya ha impuesto sanciones contra el dictador Afwerki alegando que la “presencia desestabilizadora de Eritrea en Etiopía” estaba amenazando la integridad del Estado Etíope. Eritrea, además, mantiene relaciones comerciales con Rusia por su posición privilegiada en el Mar Rojo y Moscú suministra armas al país africano.

Países que apoyan a Ucrania

141 países han apoyado al bando ucraniano en el conflicto. La principal fuente de apoyo son las sanciones económicas que están implementando los países hacía Rusia. Entre los estados que más están destacando en su apoyo a Ucrania están Estados Unidos, que ha implementa sanciones severas contra Putin y los países de la Unión Europea. También, países de todos los rincones del mundo se han sumado a la causa y han condenado la invasión. Dentro de los gobiernos que más han sorprendido, debido a su tradicional "no intervencionista" se encuentra Suiza y los países escandinavos. Los países de la Unión Europea están colaborando de forma directa con el envío de armas.

Países neutrales

Dentro de las dos posturas hay ciertos países que han preferido no posicionarse respecto al conflicto: Hungría y Turquía son los países más cercanos a Europa que no han querido participar de manera directa en la disputa, aunque los turcos han bloqueado el paso a buques de guerra por el Estrecho del Bósforo. Austria también ha asegurado que no se posiciona respecto a la guerra y garantiza que permanecerá "neutral" en el conflicto de Ucrania. Moldavia se mantiene también alejado de la OTAN y reitera su neutralidad. Además, otros países como Vietnam o Cuba han decidido no tomar partido en la disputa.

La no intervención de China

Una de las piezas claves dentro del conflicto es la abstención del gigante asiático. China, desde hace varios años, se ha convertido en uno de los países más poderosos de todo el globo, por eso, que el presidente Xi Jinping haya decidido no intervenir en la resolución del conflicto es un factor clave para cercar más aún el aislamiento de Rusia. Las relaciones comerciales entre los dos países se han visto afectadas, aunque China no se ha sumado a las sanciones económicas impuestas por occidente. Dentro del conflicto, el país vecino, se ha ofrecido para mediar y frenar la escalada militar y ha pedido públicamente a Vladímir Putin que cese la invasión. Todos los países esperaban que China se convirtiera en el salvavidas de Rusia, pero su posición, está beneficiando la cooperación por la paz.

La ONU

Convocar a todos los países miembros en una sesión extraordinaria de emergencia es una situación que refleja la magnitud del conflicto en Ucrania. Los 193 estados miembros se reunieron en el Hemiciclo para aprobar un documento no vinculante que "deplora" y "demanda" la invasión rusa, además exige a Vladímir Putin que cese inmediatamente y sin condiciones el conflicto y abandone el territorio ucraniano.

Votación ONU / EPE

El documento no significa una intervención, ni una acción real, de los estados respecto a la guerra, sin embargo, si que sirve de precedente para saber en que línea están los países que sometieron a votación el documento. La asamblea estuvo marcada por los aplausos hacía el representante de Ucrania y el abandono de la sala por parte de numerosos asistentes durante la intervención de Rusia. El embajador ruso en la ONU, Vassily Nebenzia, negó que Moscú estuviera atacando a civiles y advirtió de que la adopción de la resolución podría estimular una nueva escalada y la representante estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, dijo: "Hoy el mundo ha hablado con una voz clara y unida" contra una guerra "injustificada" e "inadmisible", entre las intervenciones más destacadas.

Dentro de las 35 abstenciones se destacan el no posicionamiento de China y cuatro países de América Latina. La mayoría de los países que han votado en contra del documento son formas de gobierno alejadas de las democracias y el apoyo y la justificación de la invasión es un posicionamiento por bloques que intenta mantener polarizadas las dos alas del conflicto, aunque los aplausos y los votos a favor del documento no vinculante, enmudecen por mayoría a los países que se han puesto de parte de Vladímir Putin y justifican la invasión.

