Suecia y Austria: los ejemplos de neutralidad que reclama Rusia para Ucrania

El Kremlin busca la implantación de un modelo de neutralidad, similar al de Austria y Suecia, para dar luz verde a un alto el fuego en Ucrania

El conflicto entre Ucrania y Rusia lleva más de veinte días de guerra. Durante estas semanas se han llevado a cabo en los países vecinos negociaciones para buscar una solución al conflicto. Durante estas negociaciones, que no han llegado al fin propuesto, se han conseguido avances como los corredores humanitarios, aunque el ejercito en ocasiones no haya respetado el flujo de civiles que ha sido a cuentagotas. Los términos por el alto al fuego han quedado de manifiesto por el kremlin: La independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, la neutralidad de Ucrania respecto a la bloques, tanto económico como político y no entrar en la OTAN ni en la Unión Europea.

Sin embargo, los ataques se siguen intensificando en todo el territorio ucraniano y los bombardeos sobre Kiev se han intensificado. No obstante, finalmente se están produciendo acercamientos entre los enviados de Rusia y Ucrania. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este miércoles que ve factible que haya un acuerdo en las conversaciones con la parte ucraniana, a pesar de que por ahora no ha habido avances. El jefe de la diplomacia rusa ha apuntado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tiene ahora un discurso "más realista".

El Kremlin ha comparado el modelo que han implementado Suecia y Austria a la hora de proponer posturas en el conflicto. Un modelo territorial y no posicionado entre Europa y Rusia sería la pieza clave para que cesase la invasión.

Zelenski reconoció el martes que Ucrania no será miembro de la OTAN, una aspiración que siempre había reivindicado y que avanzaba en paralelo a la futura adhesión a la Unión Europea. Otra de las piezas claves dentro del tablero.

Los modelos de Austria y Suecia

Los países neutrales han dado pie a que exista una posible solución del conflicto. Su modelo de no participar de la mano de ninguno de los dos bloques del conflicto a supuesto un molde para el futuro de Ucrania. Aunque ambos países votaron a favor de condenar la invasión de las tropas rusas en territorio ucraniano en el documento no vinculante que la ONU propuso al inicio del conflicto para saber el posicionamiento de cada país. Austria y Suecia no han implementado ninguna medida propuesta por la Unión Europea ni EE. UU, ni si quiera han participado en el envío de armas a ninguno de los dos países del conflicto, aunque tampoco se han unido al paquete de medidas de Rusia. En varias ocasiones, ambos países han defendido su postura ante la escalada bélica de neutralidad y gracias a esto se ha establecido un precedente para llegar a la resolución del conflicto en Ucrania.

El modelo de neutralidad de estos dos países se basa en un modelo desmilitarizado del territorio. "El modelo austríaco o sueco de lo que es un estado desmilitarizado se está discutiendo para Ucrania y puede verse como una opción para un compromiso", explicó Peskov.

El jefe de la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania, Vladimir Medinski, ha explicado ante los medios que Rusia aspira a que Ucrania sea un país "pacífico, neutral y amistoso".

Ninguno de los dos países está dentro del marco de la OTAN y aunque cuentan con ejército propio no tienen una fuerza militar destacada. Esto es lo que busca Moscú. Un territorio que no pueda suponer una amenaza para sus fronteras.

