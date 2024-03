Naiara, ganadora de 'OT 2023', desvela el misterioso mensaje que encontró en su libreta a las puertas de la final

Si hay algo que mantiene pendiente a la audiencia de 'Operación Triunfo' tras la emisión del concurso, son las entrevistas de los exconcursantes en las que hablan de algunos de los momentos más virales del concurso. Es exactamente eso lo que ha pasado en la última entrevista de Naiara Moreno, la vencedora de esta última edición, en su visita al programa 'Martínez y hermanos' junto a Dani Martínez, Tamara Falcó y Dani Garbajosa.

Si bien Dani Martínez aseguraba al inicio que era "uno de los momentos más virales de la edición", este vídeo ha continuado siendo una incógnita tras la emisión del concurso. En él, Naiara muestra su libreta a Lucas y Paul, y les dice que tengan "cuidado y no digáis nada", a lo que Dani Martínez le preguntaba si podía desvelar el contenido del cuaderno.

Una nota de su expareja

Naiara, dispuesta a hablar del 'momentazo' por primera vez, asegura que no puede hablar de ello, aunque señala que va a hablar de lo que pasó: "He visto que nadie entendía nada, y es que ya faltaba poco para acabar el programa y nos subieron las maletas, y yo en una de ellas tenía esa libreta. Me puse a mirar la libreta, y veo que pone un mensaje de 'lee la última página', yo leo el mensaje y bueno...", explica la zaragozana.

Tras la pregunta de Tamara Falcó sobre si era un mensaje de amor, la vencedora cuenta que "sí, van por ahi los tiros pero ya no estoy con esa persona. Era un mensaje de mi antigua pareja", añadía Naiara. Un mensaje que descolocó por completo a la ex-concursante en la recta final de su edición, y que decidió compartir en secreto con dos de sus compañeros.