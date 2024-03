Jorge Javier Vázquez busca trabajo y no se corta con las marcas: "No tardéis, que hay trenes que pasan solo una vez"

Varios meses sin trabajar y una oportunidad como 'Supervivientes'han hecho que Jorge Javier Vázquez se aferre al trabajo que le pueda venir como si de un clavo ardiendo se tratara. Es así como se preguntaba en Instagram por qué las marcas no se ponían en contacto con él, si había demostrado en más de una ocasión que podía general un tráfico importante con cualquier post que publicase.

Y es que Jorge Javier ha estado sin trabajar varios meses y ahora que ha empezado, quiere más. El originario de Badalona ha tratado de sacar a relucir sus mejores cualidades en Instagram para conseguir algún que otro puesto más aparte del que tiene de presentador en 'Supervivientes'.

El currículum televisivo de Jorge Javier

Curiosamente, y contra todo pronóstico, Jorge Javier no buscaba trabajo en la televisión, sino que perseguía su sueño de ser modelo. "¿Por qué yo no?", se preguntaba, sabiendo que con cualquiera de sus posts acumulaba los likes y comentarios que buscaba cualquier marca.

Harto de esperar a que suene el teléfono, ha decidido pasar a la acción directamente y colgar stories a modo de currículum: "Soy Jorge Javier Vázquez, tengo 53 años y soy un profesional de reconocida solvencia" comenzaba. Tengo un premio Ondas y tengo el premio del Festival de Vitoria de Televisión al Mejor Presentador con unanimidad. He hecho muchísimas horas de directo, muchísimos programas, un sinfín de programas aunque ahora haga menos".

De presentador a modelo

"Quiero hacer publicidad" decía finalmente, sin embargo, también ha lanzado un dardo que bien puede molestar a marcas que con una forma de pensar más profesional y estratégica, sentándoles mal que el presentador haya dicho que su participación y colaboración era de aprovechar, pues él mismo era "un tren que pasaba solo una vez".

Jorge Javier lamentaba la publicidad y promociones que hacían muchas personalidades: "Me da una envidia que lo paso fatal y me pregunto por qué yo no lo hago". Resulta que este hecho ha calado lo suficiente en él para observar que "hay gente haciendo (publicidad) que no tiene ningún talento, ninguna gracia ni seguidores como yo".

No es un secreto que su "siempre que salgo arraso" se pueda malinterpretar por diversas personas, alejándole de trabajar en lo que busca antes que facilitarle los medios para ello. Sin ningún tipo de vergüenza, no muestra ningún signo de afinidad con ninguna marca: "Marcas, aquellas que otros no quieran hacer su publicidad, yo la hago. No tengo prejuicios ni escrúpulos, aquí me tenéis".

Ahora, solo queda esperar a que las empresas quieran colaborar (o no) con Jorge Javier, sin ser ninguna sorpresa cualquiera de los dos desenlaces: el fracaso o el éxito. Por un lado, Jorge Javier tiene el carisma y seguidores necesarios para levantar el éxito de cualquier marca, por otro, ese carisma puede tintarse negativamente del deseo por ganar aún más dinero.