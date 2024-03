Esto es todo lo que tienes que saber de Aurah Ruiz: lo que cobra en Supervivientes

Aurah Ruiz es uno de los personajes televisivos que más furor ha causado en redes sociales desde el comienzo de los tiempos. Su personalidad y estilo de vida se ha ganado a los más de 600 mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram y casi 400 mil en TikTok. Desde luego su faceta de influencer la está explotando bastante bien.

Aurah Ruiz, pareja del futbolista Jesé Rodríguez, ha recibido críticas por su reciente cambio físico. La influencer publicó una nueva fotografía y sus fans han comentado que está totalmente "irreconocible".

De hecho, Aurah Ruiz ha protagonizado diferentes polémicas desde su inicio en televisión. La modelo participó hace una década en 'Mujeres, Hombres y Viceversa' como pretendienta, siendo una de las participantes más populares. Tras el concurso, empezó su romance con Jesé Rodríguez. Su relación con el futbolista ha pasado por diferentes altibajos, pero ahora se encuentra estable y en matrimonio.

Aurah Ruiz en supervivientes

La semana pasada arrancó en Telecinco una nueva edición de Supervivientes. Un total de 19 concursantes participan en este 'reality show' de Mediaset, entre las que se encuentra Aurah Ruiz. Ahora Aurah está en supervivientes y se ha salvado de su primera nominación, por lo que puede seguir concursando.

No es el primer concurso de estas características que esta influencer grancanaria y mujer de Jesé Rodríguez participa. Se hizo famosa en el extinto 'Hombres, Mujeres y Viceversa' y ha pasado también por la casa de 'Gran Hermano VIP'.

Si bien, cada concursante cuenta con un rango de ingresos semanales dependiendo de cada uno. En el caso de Aurah Ruiz, sería una de las concursantes que menos cobra semanalmente, lo que la pondría en unos 5.000 euros semanales durante el programa.

Además, hay que tener claro que los concursantes perciben un salario semanal, además del atractivo premio final para el ganador de cada edición con un total de 200.000 euros.

Aurah Ruiz y su primera vez en televisión

Aurah Ruiz debutó en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con una personalidad arrolladora. No pasó desapercibida en ningún momento y es que allá donde iba, había alguna polémica servida. ¡Qué tiempos aquellos! La televisión de entonces era puro entretenimiento. Aurah bajó las escaleras del programa (donde todo el mundo se partía la boca) con mucho estilo en 2014.

El cambio físico de Aurah Ruiz

Ya sabemos que ella es una chica polémica y ahora que está viviendo en Brasil con su hijo y Jesé Rodríguez, parece que está un poco más alejada de los focos. Sin embargo, ella sigue dando guerra por redes sociales y esta vez no se ha cortado un pelo con sus seguidores.

Ha aparecido en redes sociales con unas imágenes que ha preocupado a todos ellos, que no han dejado de comentar algunas palabras como las siguientes: "Parece otra persona", "Parece un Avatar", "No puede mover los ojos", etc. Esto no le ha hecho ni un poquito de gracia a la influencer, que ha respondido automáticamente a través de 'stories': "145.000 visualizaciones y 4.000 'me gustas'. De verdad que sois la hostia. ¿Os cobran por los likes? O me miráis, ¿para qué? Yo hasta prefiero el bloqueo...y chao. Posdata: tu amiga, la sincera".