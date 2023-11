Otra ruptura para Isabel Pantoja: el motivo por el que está más sola que nunca

Isabel Pantoja, durante un concierto. / FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

Isabel Pantoja ha vuelto a ser centro de atención mediática, no solo por su reciente aparición en las redes sociales de una conocida peluquería de Córdoba, donde mostró su mejor sonrisa, sino por las nuevas turbulencias en su vida familiar. En un giro inesperado, ha finalizado su relación con uno de sus soportes fundamentales, su hermano Juan Pantoja.

La ruptura no obedece a rumores previos de desacuerdos profesionales, sino a una decisión de alto impacto familiar: Isabel ha solicitado a Juan que desaloje el piso sevillano donde vive con su pareja, un inmueble que forma parte del patrimonio de la madre de Kiko Rivera.

En su necesidad de liquidar sus abultadas deudas, Isabel se ve obligada a vender sus propiedades, incluyendo la residencia de Juan. Según ha revelado Antonio Rossi en el programa Vamos a ver, la cantante ha marcado una fecha límite antes de diciembre, con planes de poner la propiedad en el mercado en enero de 2024.

Fractura en la familia Pantoja

Esta situación ha provocado una fractura en la dinámica familiar de los Pantoja, con Isabel y Agustín alejados actualmente de Juan, sumando tensión al clan.

Juan Pantoja sale de Cantora tras el funeral de doña Ana / EPE

Adicionalmente, han surgido rumores sobre el arrepentimiento de Isabel por no asistir a la boda de su hija Isa, alimentados por emociones captadas en fotografías de la celebración publicadas en la revista 'Lecturas'. No obstante, Antonio Rossi ha clarificado que la artista no ha visto dichas imágenes y se mantiene firme en su decisión, sin mostrar signos de arrepentimiento por su ausencia en el enlace de Chabelita, manteniendo una postura reflexiva sobre su relación distante con su hija.

Noticias relacionadas

Los motivos de este distanciamiento familiar siguen siendo un misterio parcial, con Rossi insinuando que la separación no es un asunto unilateral por parte de Isabel, sino que también hay razones no reveladas por parte de Isa, manteniendo un silencio en torno a las causas de esta desconexión con su madre.

Este cúmulo de acontecimientos señala un periodo complejo para Isabel Pantoja, entre la gestión de su patrimonio y las delicadas dinámicas familiares, sujetos ambos a la mirada pública y el escrutinio de los medios.