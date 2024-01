La 'Aviación blanca' y la pizarra de Davide Ancelotti salvan la papeleta al Real Madrid

Uno de los nombres propios del Real Madrid en los últimos partidos es el de Davide Ancelotti. El segundo entrenador comanda la 'Aviación' madridista, con Rüdiger, Bellingham, Tchouaméni y compañía. El hijo de Carletto está exprimiendo la pizarra en busca de gol y ya son nueve los goles que suma a balón parado, ocho de ellos llegado desde el córner: Bellingham, Tchouaméni, Rüdiger... y hasta Lucas Vázquez. Tres de los cuatro últimos triunfos del Madrid (Alavés, Mallorca y ahora Las Palmas) se han resuelto de esta forma, y puede presumir de ser el único equipo que no ha encajado goles en jugadas de estrategia en Liga. Además, aunque parezca inverosímil, el gol de Aurelien 'Air' Tchouaméni es el primero de un suplente del Madrid en esta Liga. Un día feliz para Tchouaméni, que además cumplía 24 años este sábado.

De remontada en remontada

Por otra parte, los blancos fueron capaces de completar su sexta remontada en esta Liga. Así, de los 54 puntos del casillero de los blancos, 18 (el 35%) se han sumado en remontadas. Es la 10ª esta temporada (seis en Liga, tres en Champions y una en Supercopa). Con esta victoria en Las Palmas ya encadena 15 partidos sin perder en Liga, a tres de la mejor racha de Ancelotti con el Real Madrid (18 en la temporada 2013-14). En el debe aparece otro gol encajado de un jugador formado en la cantera blanca, y lejos de ser una excepción, comienza a ser una tendencia. De los 14 goles que han recibido en Liga los de Ancelotti, seis de ellos (el 43%) han sido marcados por futbolistas que han pasado por el Castilla: Sergio Arribas, Borja Mayoral, Álvaro Morata (2), Hugo Duro y Javi Muñoz. Lo que confirma que la peor cuña es la de la propia madera y que la Fábrica sigue sacando jugadores de nivel que otros clubes están rentabilizando.

Quien no dispuso de minutos fue Luka Modric, que vio cómo Ceballos le adelantaba en la rotación era Luka Modric. El croata ni siquiera calentó, circunstancia por la que fue preguntado Ancelotti, que se excusó advirtiendo: "Modric no ha calentado porque... (silencio) porque entiendo que Luka no calienta, no le saco a calentar si no estoy seguro de que vaya a entrar, tenemos que respetarle en ese sentido. Está bien, estará listo para el próximo partido". El italiano también quiso salir en defensa del capitán Nacho, que sigue errático y rindiendo por debajo de su forma habitual. Ancelotti declaró sobre el central lo siguiente: "Hemos marcado un montón de goles y a veces por el hecho de que atacamos mucho no siempre tenemos equilibrio y atrás sufren un poco más. Pero Nacho está haciendo una temporada sobresaliente".

El del estadio de Gran Canaria era el quinto partido de la temporada que juega el Real Madrid sin Jude Bellingham, y los cinco se han resuelto con triunfo madridista. Algo que confirma la profundidad del banquillo, lo que celebraba Ancelotti: "Miro el banquillo y tengo muchas opciones de cambiar la dinámica de los partidos porque todos están motivados. Es una herramiemta que tenemos, un banquillo motivado que aporta mucho entrando de fuera. Nos gustaría tomar ventaja en los partidos y disfrutar de las transiciones, pero no siempre puede ser".

Y concluyó felicitándose por el buen desempeño de Vinicius, del que dijo "ha hecho un partido muy intenso". El brasileño, que marcó el gol del empate, anotaba su gol número 11 de la temporada (18 Bellingham, 12 Rodrygo, 11 Vinicius y 10 Joselu) y el 40 en Liga con la camiseta madridista. Y es el primero que marca fuera del Bernabéu en Liga desde agosto (gol en Almería).