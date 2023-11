Bellingham y Kane lideran el 'Brexit' de la Premier: Inglaterra ya exporta estrellas globales

Cuando Jude Bellingham fichó por el Real Madrid este pasado verano, a cambio de 103 millones de euros, salió a la palestra uno de los grandes tópicos del fútbol mundial. El que afirma que a los jugadores ingleses no se les puede 'sacar de casa'. Sin haber terminado la primera vuelta, su irrupción en LaLiga es una de las más salvajes que se recuerdan. Otro futbolista que ha destruido este mito limitante es Harry Kane, quien no ha parado de marcar con el Bayern desde que salió por 100 millones en agosto del Tottenham, el club en el pasó 20 años.

La internacionalización del futbolista inglés es irreversible, como demuestran los casos de Bellingham y Kane, muy diferentes entre sí. El primero es el de un jugador joven pasó de la Championship (segunda) a ser referente en la Bundesliga con el Dortmund. El segundo, un delantero veterano con hambre de títulos, pero que no encontraba salida a sus aspiraciones en el laberinto millonario, pero también pasional de la Premier.

Kane y el laberinto de la Premier

"Kane ha hecho todo lo que estaba en su mano para ganar muchos reconocimientos a nivel personal, pero no lo ha logrado a nivel de clubes. El Bayern es un destino muy interesante. Uno de los equipos más grandes del mundo. Aunque no hay que ocultar la sorpresa que fue verle salir de Inglaterra", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Vinny Samways, futbolista inglés afincado en Marbella, donde fundó la agencia de representación Win Sports Management.

Harry Kane, delantero del Bayern, celebra un gol frente al Galatasaray en Champions. / EUROPA PRESS

Es el jugador británico que más partidos ha jugado en el fútbol profesional español: 194, la mayoría de ellos en la UD Las Palmas. Este mediocentro guerrillero comenzó su carrera en el Tottenham, donde jugó entre el año 1986 y 1994. Ganó la FA Cup de 1991, algo que no ha conseguido Kane, a pesar de haber marcado 280 goles con los 'Spurs', quienes sin su gran estrella están firmando un gran arranque de campeonato.

"¿A qué equipo se iba a ir Kane en Inglaterra? El Manchester City tenía a Haaland. El Liverpool no iba a pagar ese traspaso. Y alguien con el corazón de Kane no iba a jugar en otro equipo de Londres como el Chelsea. Irse a la Bundesliga fue la mejor opción. Ha sido un traspaso favorable para todas las partes", defiende Samways.

Coincide con esta postura Colin Millar, periodista de 'The Mirror' y autor de 'Frying Pan of Spain', un libro sobre el derbi sevillano. "Es importante recordar que Kane se fue al extranjero porque el Tottenham no lo iba a vender a un club rival en Inglaterra. Casi ocurre lo mismo con Declan Rice: el Bayern de Múnich era una opción si el Arsenal no lo fichaba", resume.

Canteranos que no llegan al primer equipo

Kane lleva 19 goles y siete asistencias en los 15 partidos que ha jugado entre todas las competiciones en Alemania. En la máxima categoría de este país juegan otros compatriotas como Nathan Tella, del Leverkusen (donde también estuvo Hudson Odoi, ahora en el Forest); o Jamie Bynoe-Gittens, extremo izquierdo del Borussia Dortmund. Sobre este último, los ojeadores que trabajan para la Premier piden poner especial atención.

El conjunto que dirige Edin Terzić catapultó a Jude Bellingham como antes hizo con Jadon Sancho, que ha pasado de ser un 'wonderkid' (chico maravilla) a un futbolista repudiado en un Manchester United que es un polvorín. En tierras germanas ganó una DFB Pokal y una Supercopa de Alemania.

El suyo es un proceso similar al que siguió toda una generación de jóvenes ingleses que se marchó hace un lustro ante la falta de oportunidades en el mercado local. "En Inglaterra hay muchas buenas canteras. Pero los clubes, con capacidad de compra prefieren fichar a otros jugadores.

Jamie Bynoe-Gittens, jugador inglés del Dortmund, en un partido de Champions de esta temporada. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Ahora los entrenadores no tienen tiempo para montar un equipo. Antes se firmaba por tres años, ahora duran seis meses. Muchos no se atreven a poner a chicos de 17, 18 o 19 años, porque quieren empezar bien. Así se hace difícil la llegada de jóvenes al primer equipo", razona Samways.

Esta idea la refuta un ojeador de un club de la Premier: "Veremos a más jugadores jóvenes fuera, porque el 'Brexit' ha complicado la capacidad de los equipos ingleses para atraer talento de fuera. Hay que esperar a que sean mayores de edad. Sin embargo, las entidades europeas sí pueden seguir acogiendo ese talento juvenil. Además, firmar un jugador de 16 o 17 años entre equipos ingleses es muy complicado y costoso".

¿Cuáles son los ingleses en las grandes ligas?

Esta situación ha permitido diseminar de los equipos de la Premier por las grandes ligas europeas. En Alemania (6), además de Kane, Tella y Bynoe-Gittens hay que sumar a Tanganga y Oxford, del Ausburgo; y Jordi Osei-Tutu, del Ausburgo. En la Italia, otros seis representantes: Tomori (Milan), Abraham, Smalling (Roma), Loftus-Cheek (Milan), Samuel Iling-Junior (Juventus) y Kenan Davies (Udinese).

En Francia (4) juegan Angel Gomes (Lille), Maitland-Niles (Lyon), Wilson-Esbrand (Reims) y Emran Soglo (Marsella). Finalmente, en LaLiga, además de Bellingham, estrella del Real Madrid, ha encontrado una oportunidad en el Getafe Mason Greenwood, jugador cedido por el Manchester United, apartado por una investigación sobre abusos sexuales. Otro de los que en su día estaban llamados a revolucionar el fútbol inglés, al igual que otros futbolistas de los 'red devils' como el citado Jadon Sancho o Marcus Rashford.

"Inglaterra y Francia son las dos naciones que producen ahora mismo los mejores jugadores. Para el fútbol inglés sería fácil decir que el crecimiento de la Premier ha ayudado, pero lo cierto es que la mayoría de estas estrellas estuvieron en las categorías inferiores. Bellingham, por ejemplo, solo jugó con el Birmingham. Tiene más que ver con un mejor entrenamiento. En parte, porque el nivel de los clubes es muy alto en este momento. Además, los jugadores ingleses no tienen un estilo propio, como en España, son una mezcla de varios", explica Colin Millar, periodista de 'The Mirror'.

Tammy Abraham, delantero de la Roma, celebra un gol frente al Milan la pasada temporada. / RICARDO ANTIMIANI / EFE

El caso de Bellingham es excepcional y ha roto todos los moldes. Llegó para ser una parte más de la renovación del centro del campo y se ha convertido en el máximo goleador del equipo. Prácticamente, promedia una media de un tanto por partido (trece en catorce encuentros), a lo que hay que sumar tres asistencias. "Su rendimiento es impresionante. No tiene techo. Es un 'box-to-box' revolucionario, que puede jugar tanto en el medio como ejercer de 'falso 9'. Es un jugador que marcará época y el Real Madrid es un equipo perfecto para él", le define Samways.

Aunque sin un impacto tan mediático, Fikayo Tomori es fundamental en el Milan y ha vuelto a ser convocado con Inglaterra por Gareth Southgate. Un central solvente que no tuvo hueco en el Chelsea. Sí fue impactante la irrupción en su día de Tammy Abraham. El delantero inglés, igualmente con pasado en el equipo 'blue', anotó 26 goles con la Roma en la 2021/2022. Pero se lesionó a diez minutos de terminar la pasada. Sufrió una rotura del ligamento cruzado, por lo que está inédito esta temporada a las órdenes de Mourinho.

Siguiente paso: títulos con Inglaterra

"Cada proceso de adaptación es diferente. Bellingham lo ha logrado porque antes ya estuvo en Alemania. Eso es importante. Kane se ha beneficiado de que la Premier League se ha llenado de entrenadores foráneos, al igual que muchos jugadores de nivel de otros países, sobre todo antes del 'Brexit'. Por eso los chicos tienen tan buena acogida. Al final, el fútbol es un idioma universal y no han notado tanto el cambio. El fútbol inglés, de un tiempo a esta parte, es más colectivo y por ahí encuentran salida estos talentos", concluye un ojeador de un equipo de la Premier.

Jude Bellingham conduce un balón en un partido de la selección de Inglaterra. / CÉSAR ABBATE / EFE

Una opinión idéntica a la que ofrece Vinny Samways: "Los entrenadores españoles (Guardiola en el City, Arteta en el Arsenal, Emery en el Aston Villa e Iraola en el Bourmeouth) han traido su filosofía de fútbol bonito y esto ha provocado una reforma total de la Premier en las dos últimas décadas. Lo mismo ha sucedido con los preparadores neerlandeses, que han contribuido al cambio de paradigma".

El siguiente paso es que esta evolución deje su impronta en la selección inglesa, quien se resigna recordando el Mundial de 1966 y la final de la final perdida de la pasada Eurocopa. "Hay un buen grupo, pero es el momento de ganar un título", sentencia Samways, uno de los que abrió camino en un fútbol mucho más proteccionista que nada tiene que ver con el panorama global actual, donde Inglaterra, tradicional importadora, es una gran exportadora de talento.