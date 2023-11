De Kenia a Chile, con un balón de rugby: el viaje solidario de Patricia García

Patricia García no solo tiene un brillante palmarés dentro del campo. La exjugadora de rugby lleva siete años transmitiendo su amor por este deporte en los lugares más desfavorecidos del planeta, gracias a su oenegé PGR, creada para hacer del rugby un medio de educación social. La deportista encabeza el programa de cooperación internacional 'Rugby Libre', un proyecto social con las raíces sumergidas en el deseo de compartir y transmitir la humildad, el respeto y la pasión por este deporte.

"Hemos estado en tres continentes, en América, en África y ahora en Europa. Y nos damos cuenta de que es un impacto real, positivo y auténtico cuando llevas el rugby a este tipo de colectivos. Desde centros penitenciarios, cárceles en Latinoamérica, barrios marginales u hospitales", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Durante estas giras, la madrileña vivió de primera mano historias que le marcaron de por vida, con los niños de Brasil, Chile, Kenia y Marruecos y que cuenta en los documentales 'La Huella' sobre su paso por Chile o, el más reciente, 'The Fifty Kicks' donde narra su experiencia en una casa de acogida de niños huérfanos en Kenia. Tras su retirada, decidió traer este proyecto a España, visitando siete ciudades en seis semanas.

La necesidad de transmitir los valores del rugby

Patricia García está "regando semillas" alrededor del planeta. La cuatro veces campeona de Europa con la selección española y olímpica se enamoró desde pequeña de los valores de un deporte que, según dice, "le ha hecho mejor persona".

"El rugby te enseña unos valores que pocos deportes tienen. Desde el primer día te explican que al árbitro no se le recrimina, que hay que respetarle, no solo sus decisiones, sino también sus errores, porque las personas también se equivocan. El rugby te inculca una disciplina de trabajo en equipo y juego limpio que es aplicable a todos los aspectos de la vida", cuenta la deportista.

Fue precisamente ese amor por los valores del rugby lo que la llevó a sentir una necesidad por llevarlo a los lugares más desfavorecidos: "Pensé, qué potente sería llevar esto, esta magia y esta herramienta, a personas que quizá no han tenido las mismas oportunidades que he tenido yo, personas que están en riesgo social y vulnerable".

'The Fifty Kicks'

El último documental que narra las experiencias de Patricia García es 'The Fifty Kicks'. En una casa de acogida en Kenia, un grupo de niños huérfanos aprenden la técnica y estrategias de este deporte gracias a 'Rugby Libre', en colaboración con la oenegé Kubuka.

El film relata la historia de Faith, una niña que había perdido recientemente a sus padres y que encuentra en el rugby su esperanza de vida. "Verla cómo trabajaba, cómo entrenaba, cómo jugaba y cómo se desarrollaba fue increíble. Ves que esa niña tiene muchísimo potencial y que ojalá tuviera un contexto y se le pueda ofrecer un contexto de desarrollo en el futuro", cuenta.

Al igual que estas experiencias han nutrido a la exjugadora, también tienen una cara b más oscura. "Tú sabes que vas a estar allí dos semanas. Pero al final ellos son luego los que se quedan. Tienes que intentar mantener esa cercanía, una conexión muy bonita y muy auténtica, pero también tienes que saber mantener una distancia. Contamos con psicólogos que nos asesoran y nos ayudan en esto", explica.

A pesar de ello, la implicación de Patricia García para convertir a estos niños en amantes del rugby es admirable. "Te podría poner 10 ejemplos de niños y niñas en los que he visto un potencial especial. Creo mucho en las capacidades humanas", asegura.

La historia de Randy

El documental 'La Huella', muestra la gira 'Rugby Libre' en Quintero (Chile), una zona muy tocada por la contaminación ambiental. Allí, Patricia conoció a Randy y su historia le llegó al corazón. Se trata de un chico con problemas de crecimiento que había sufrido 'bullying' y que encontró en el rugby una salida para empoderarse y amarse a sí mismo.

"Yo no he visto a nadie nunca correr con un balón de rugby así nunca, porque tú veías que él corría dejando atrás todo lo que le dolía. Y es una sensación tan fuerte que me cuesta describirlo", explica.

Todo este aprendizaje ayudó a Patricia en el duelo emocional de su retirada: "Es un duelo que hay que pasar y que requiere de trabajo psicológico, pero mi situación privilegiada con estos proyectos me ayudan y me demuestran todo ese retorno de amor del que estoy muy agradecida".

Rugby Libre España

Antes de su retirada, la exjugadora aprovechaba sus períodos vacacionales para hacer sus giras por distintos continentes. Cuando dejó el deporte profesional en 2022, decidió traer este proyecto a España, visitando este otoño siete ciudades españolas, en seis semanas (Barcelona, Valencia, Zamora, Tudela, Ourense, Vigo y Madrid). "Traer este proyecto a España es uno de los hitos más importantes para PGR", asegura.

Además, esta nueva iniciativa no solo incluye la instrucción del rugby, sino también actividades deportivas y culturales: "Hemos llevado música, arte, pintura y teatro, todo con el mismo enlace, que es la transformación social positiva a través del deporte".

El futuro del rugby en España

Uno de los objetivos de PGR es llevar el rugby a todos los lugares posibles, pero también darle la visibilidad que merece: "Quien empiece a jugar al rugby, va a encontrar un grupo de amigos muy enriquecedor, una familia y sobre todo un medio de educación en valores que hoy tanto hace falta en esta sociedad hoy en día".

En España, cada vez se unen más personas a un deporte que educa en valores sociales y que, a diferencia de otros, respeta las decisiones arbitrales y fomenta el compañerismo. Personas como estos niños en situación vulnerable, que encuentran en Patricia García y el rugby un ápice de esperanza en sus vidas.