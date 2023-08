Últimas noticias del caso Rubiales: "Fue repugnante, pero es lo que muchos conocíamos en privado"

'Rubiales destitución, si no hay dimisión'

"Hace 30 años, en los inicios de mi vida laboral, trabajé más de 10 años en el sector industrial y ligado a la construcción. Un sector en el que había pocas mujeres, muchos hombres y el machismo campaba a sus anchas. En la empresa en la que yo trabajaba había un director de departamento que también gustaba, como Rubiales, de agitar sus genitales en público. Lo hacía cuando hablaba conmigo, delante de todo el mundo, y mientras me miraba desde arriba el escote. Lo hacía como quien no quiere la cosa, con normalidad, mientras hablaba de trabajo, o te reñía por llegar tarde. Tardé dos años en reaccionar, en decirle que, si no me miraba a los ojos y sacaba las manos de los bolsillos, no hablaría con él."

[ Lee la opinión completa de Emilia Sánchez AQUÍ ]