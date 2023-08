España celebra la fiesta del centenario de su rugby ante los Pumas en el Metropolitano

Imagen del estadio Metropolitano durante el partido entre España y los All Blacks Classic / Kiwi House

El rugby español celebra el sábado su centenario sumido en una crisis anímica y reputacional sin precedentes. Su selección masculina no estará en el Mundial que arranca en Francia el próximo 7 de septiembre pese a clasificarse en el campo por "la negligencia continuada" de su Federación, que incumplió las normas de incrispción de jugadores en tres ocasiones seguidas. En dos fue excluída de los Mundiales de 2019 y 2023 y la otra, caso Wesell-Bell, terminó con un tirón de orejas de World Rugby que no castigó a España por tratarse de "en un año sin trascendencia clasificatoria para la Copa del Mundo". Esto ha menoscabado el atractivo del rugby español a nivel de esponsorización.

Pero este sábado España se mide a Argentina, una de las potencias del hemisferio sur que llega con grandes expectativas al Mundial. Partido que servirá para celebrar el centenario, y tras el que emerge la promotora Kiwi House, organizadora del partido que se enclava en ‘The Match’, la actividad más destacada de su calendario. Un punto de inflexión para cambiar de una vez el paso y cerrar la peor etapa de la historia de nuestro rugby.



/ FER

Kiwi House tira del carro

Kiwi House, empresa que lideran el neozelandés Paul Nicholson y la española Mirella Ruiz es a día de hoy es la firma con más credibilidad en el rugby nacional y la organizadora de los últimos grandes eventos de rugby que se han celebrado en suelo español: la Serie Mundial de 7 celebrada en Madrid en plena pandemia, las Series de 7 en Málaga y Sevilla, y el partido entre España y los Classic All Blacks en el Metropolitano ante 40.000 espectadores en mayo de 2022. Las dos primeras iniciativas explican la designación de España como sede final de las Series en el nuevo circuito de la próxima temporada.

Felipe Contepomi, técnico asistente de la selección de rugby de Argentina. FOTO: Alba Vigaray. VÍDEO: PI Studio.

Designación que la nueva Federación de Juan Carlos Martín ‘Hansen’ convirtió en prioridad para reactivar su maltrecha economía. Porque su predecesor, Alfonso Feijoo, además de provocar la eliminación de España en dos mundiales, dejó las arcas vacías y una deuda que rondaba, según confirmó el tesorero Ramón Blanco en asamblea, los 700.000 euros (veáse la imagen inferior). Lo que provocó la intervención de las cuentas federativas por parte del CSD. La celebración de las Series Mundiales dejarán a España ingresos, pero un ‘fee’ que no cumplirá las altas expectativas (6 millones) de los de Ferraz. World Rugby ha cambiado el modelo de explotación y ahora se encargará la propia institución con el Atlético, propietario del Cívitas Metropolitano. Limitando a la FER a obtener un fijo como organizador.

Cuentas de la FER en la asamblea del rugby español en 2022 / Federación Española de Rugby

El partido del sábado comenzó a fraguarse a mediados en 2021. De esa fecha es el primer email que llega a la Unión Argentina de Rugby desde Kiwi House. Miguel Dupont, gerente comercial de la UAR, respondió en mayo de 2022, una semana después del partido entre los Leones y los Classic All Blacks, que reunió a 40.000 espectadores que homenajeron a los jugadores que clasificaron a España al Mundial y fueron descalificados por las tropelías de sus dirigentes, a quienes ‘invitó’ a dimitir el CSD.

Los Pumas, el mejor rival desde 2001

La negociación con los Pumas se cerró en quince días, en una visita de Nicholson y Ruiz a Nueva Zelanda en septiembre de 2022 en un duelo entre All Blacks y Pumas. Viaje en el que se negoció otro partido en Madrid entre Nueva Zelanda XV y Argentina XV, pero se cayó a última hora por temas de agenda. Stephen Cotterell, de Rugby Live, empresa que tiene los derechos de los partidos de los All Blacks fuera de Nueva Zelanda, sondeó sustituir a Argentina XV por España, pero las gestiones no fructificaron. El acuerdo con la Federación se firmó tras cuatro meses de negociaciones, en enero.



/ Kiwi House

"Es el rival de mayor entidad que pisa España desde que vino en 2001 la Australia campeona del mundo. Queremos que sirva para elevar el ánimo de la afición y que sea la fiesta del centenario del rugby español, por el que seguiremos apostando con eventos de primer nivel mundial", afirma Nicholson. Kiwi House ha vendido los derechos televisivos a Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Estados Unidos, Francia... Y en en España se verá en Movistar. "Era un partido que debía servir tanto a España como a Argentina de preparación para la Copa del Mundo. Pero pasó lo que pasó y lo tendremos que ver por televisión. Aún así invitamos a todos a participar en una fiesta que ya se ha afianzado en el calendario. Y ya trabajamos en en la de 2024", concluye Mirella Ruiz.