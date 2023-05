Alcaraz se regala otra final en Madrid

Alcaraz celebra su cumpleaños tras ganar a Coric. / EFE

Observa Björn Borg atento desde el palco de invitados cómo Carlos Alcaraz sigue devorando rivales, uno tras otro, como si nada. Sabe bien el sueco, de 66 años, lo que es ser un genio precoz en el mundo del tenis. Solo él, Rafa Nadal y Boris Becker son capaces de aguantar las comparaciones a la edad del chico, que este viernes cumple 20 años regalándose una victoria y otra final, la quinta de la temporada. Y aún así, alucina con el despliegue, tanto físico como técnico, del murciano, y con sus dejadas, que trata de explicar a su mujer, Patricia Ostfeldt.

Mientras, en la pista, el número 2 rinde a un combativo Borna Coric (6-4; 6-3 en 1h y 40m) y se asegura luchar el próximo domingo (18.30; TDP) por reeditar el doblete Barcelona-Madrid, algo que no ha conseguido nadie en la historia. Lo consigue casi sin romper a sudar, como si no le costara, aunque luego bromea. "He notado los 20, hoy me ha costado más levantarme", dice entre risas. En la pista, desde luego, no lo ha parecido.

La sensación que deja el de El Palmar es que ya solo falta saber a quién ganará, porque no hay duda de que lo hará. Nadie, y menos dos jugadores llegados de la previa como Jan-Lennard Struff y Andrey Karatsev, que en Madrid están viviendo su particular cuento de hadas, parece estar ahora mismo en disposición de rebatir lo más mínimo al número 2, que ya va por la 20ª victoria consecutiva en suelo español y busca su cuarto título de la temporada.

La firma ante el croata, número 17 del ránking y ganador en el pasado Masters 1.000 de Cincinnati, donde resucitó tras un par de años lastrado por las lesiones. Si alguien de los jugadores que quedaban en liza podía hacer cosquillas al murciano, ese era él. Y aunque lo intenta, y empieza jugando de tú a tú, el enorme despliegue físico y técnico al otro lado de la red le supera.

"Estoy muy contento del nivel que he mostrado durante todo el partido, sin altibajos. Si no estás preparado mentalmente da igual el físico y el nivel. Tienes que ser consciente de que debes aguantar el ritmo, y sin ambas cosas es imposible", asegura Alcaraz tras soplar las velas nada más acabar el encuentro. Cada año los cumplo aquí. Cumplí los 18 jugando contra Rafa, los 19 contra Norrie, me acuerdo perfectamente, y los 20 ahora. Es increíble cumplir años con todos vosotros".

Carlos Alcaraz, en el partido de semifinales Mutua Madrid ante Coric. / Chema Moya

Mejor racha en tierra

Arranca combativo el croata, que nada empezar el choque dispone de una pelota para situarse 3-1 y saque en la primera manga. Pero perdona, y Alcaraz, como los grandes, se lo hace pagar inmediatamente. Rompe al siguiente juego y la maquinaria empieza a engrasar. Y cuando eso pasa, el desenlace solo puede ser uno.

Nadie ha ganado más en arcilla en lo que va de temporada que el pupilo de Juan Carlos Ferrero (18 partidos), que está a un triunfo de ser el líder de la Race 2023, adelantando a Daniil Medvedev. Y ese bagaje se nota en la pista, donde va rindiendo a Coric sin aparentes esfuerzos. La sensación, tanto en la pista como en la grada, es que la fruta madura acabará cayendo. Y cae.

El primero lo cierra centrando sus esfuerzos en el saque, sin pestañear. Y en el segundo, se suelta. Con ventaja en el marcador, da rienda suelta a su juego, y hace disfrutar a la gente. Apenas concede un break a Coric tras haber roto él mismo el servicio del croata, fruto de la relajación con la que afronta el desenlace del choque. Pero a la siguiente reacciona, rompiendo de nuevo y deteniendo cualquier atisbo de reacción al otro lado de la red. Y de ahí en adelante no concede ni un juego, ya que no hay fuerzas que malgastar.

Carlitos in Spain 😍



All 20 consecutive wins in Spain for @carlosalcaraz as he is back in the Madrid final!#MMOpen pic.twitter.com/ycbXS6rF9w — Tennis TV (@TennisTV) 5 de mayo de 2023

A por el cuarto título

El domingo buscará su cuarto título de la temporada, el tercero en tierra, y volver al número uno. De confirmarse su victoria en Madrid, le bastaría solo con jugar un partido en Roma para llegar como número uno a Roland Garros.

Cada vez más favorito, con Nadal fuera de Roma y en el mejor de los casos llegando a París sin rodaje, y con Djokovic también tocado, todas las miradas apuntan en la misma dirección. Y a él no parece importarle.