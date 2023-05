Carlos Alcaraz, 20 años y una incógnita: ¿hay alguien que pueda frenarle?

"Tómatelo con calma, hermano". Las súplicas de Stefanos Tsitsipas tras caer en la reciente final del Conde de Godó ante Carlos Alcaraz llegaron entre risas y queriendo ganarse al público de Barcelona, pero su trasfondo escondía la sensación latente de que un aroma a tiranía vuelve a envolver al circuito masculino. El tenista murciano, que este viernes se enfrenta a Borna Coric por un puesto en la final de Madrid (16.00; TDP), sopla las velas y se adentra en la veintena asentado, con permiso de Novak Djokovic y Rafa Nadal, como el amo y señor del tenis mundial. Y en el horizonte no se adivina, por el momento, nada ni nadie que pueda detenerlo.

Apuran los últimos estertores de su dominio los dos supervivientes del Big Three mientras ven cómo su heredero no se conforma con un traspaso de poderes amistoso. No pide permiso Alcaraz, que derribó la puerta en 2022 y muestra a las claras sus aspiraciones: “Quiero convertirme en uno de los mejores de la historia, sé que es muy grande, pero en este mundo tienes que soñar en grande y pensar en grande también. Quiero ser parte de los mejores tenistas de la historia, y trabajaré para lograrlo”.

Antes de cambiar de década, al de El Palmar le ha dado tiempo a disputar 150 partidos como profesional y a llevarse al zurrón 117 victorias (el 78%). 27 de ellas han llegado este año, en el que solo ha perdido dos partidos (en ambos sufrió problemas físicos) y ha estado siempre, como mínimo, en semifinales de cada torneo que ha disputado. Una prueba más de la regularidad y la consistencia con las que se mueve en el circuito, inalcanzable para el resto de sus rivales generacionales.

Si revalida su corona en la Caja Mágica y suma el que sería su décimo título como profesional, se quedará a solo cinco puntos de Novak Djokovic en el ránking ATP y volvería al número uno con solo disputar un partido en el Masters de Roma, el próximo torneo de la gira de tierra batida. Nadie en la historia lo había sido a su edad, y para él ya sería la tercera vez.

Carlos Alcaraz, durante su partido ante Kachanov en el Mutua Madrid Open. / Diego Souto / MMO

Nadal, Borg y Becker

Y por encima de los números, solo comparables a estas alturas de carrera a los de leyendas como el propio Nadal, Bjon Borg o Boris Becker, están las sensaciones. Tiene ese extra que le permite competir a sus 20 como si tuviera 30, y ya ha convertido la victoria en una rutina. Enamora con el envoltorio, un juego virtuoso con el que deja huella en la mente de los aficionados, mientras lo que no se ve, su fortaleza mental, demuestra torneo tras torneo estar un par de escalones por encima del resto, como ocurre con los más grandes.

“Creo que es el tenista masculino más completo que he visto a esa edad. Federer no ganó su primer Grand Slam hasta los 21 años. Nadal ganó a los 17 pero no fue bueno en todas las superficies hasta los 21 ó 22. En Alcaraz, en cambio, no ves realmente una debilidad”, explicaba durante la semana el ex número uno estadounidense Andy Roddick, rendido ante el joven.

"No me siento superior a nadie ni imbatible, pero sé lo difícil que es ganarme cuando me encuentro bien físicamente y con confianza. Si estoy así, soy consciente de que deberán jugar muy muy bien para vencerme", reconocía tras rendir a Karen Kachanov en cuartos de final el número 2, que no parece tener rival en suelo español, donde lleva 19 victorias consecutivas y el domingo puede convertirse en el primer tenista en apuntarse el doblete Barcelona-Madrid en dos años consecutivos.

Alcaraz: “My dream is to become one of the best I history. I know this dream is probably too big… But in this world you have to dream big”



There’s not a hint of cockiness in Carlos’ words



It’s all humility & all so real



Words of a young legend 🇪🇸❤️🇪🇸



pic.twitter.com/AycTFTHKtk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 4 de mayo de 2023

Arma de doble filo

Una "bendición para el mundo del tenis", que ha encontrado el filón que buscaba para llenar el declive del 'Big Three', pero a la vez un arma de doble filo. ¿Se vislumbra a alguien capaz de frenarlo? ¿Algún jugador podrá seguir su ritmo cuando se retiren Djokovic y Nadal?

Fantasean los aficionados con un Big Three moderno en el que le acompañen Jannik Sinner y Holger Rune, pero lo cierto es que los dos están todavía muy lejos del murciano. El italiano, 21 años y ocho del mundo, aguanta el pulso individual con el murciano (3-3), pero todavía no sabe lo que es ganar en un Masters 1.000 ni pasar de cuartos en un Grand Slam. Y el danés, coetáneo, navega entre la dicotomía de ser dueño de unas grandes condiciones lastradas por un temperamento todavía indomable.

Ambos conviven con la irracional sensación de estar quedándose atrás a pesar de ser todavía unos pipiolos. Y poco le importa a Alcaraz, que se considera a sí mismo "como su mayor rival": "No, no me da miedo todo lo que estoy consiguiendo. Soy un chico muy ambicioso que no quiere perder ni a las canicas. Creo que no me voy a cansar de ganar, ni tengo miedo a ello. Vivo el día a día y me encanta jugar al tenis. Soy un chico ganador, así que no creo que vaya a pasar que un día me canse”.