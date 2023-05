Jon Maya: "Llevar la danza tradicional a un contexto de arte contemporáneo y de vanguardia le hace mucho bien"

"Nuestra idea era trabajar la singularidad de cada uno de los intérpretes desde su propio lenguaje. Primero, ver lo diferente que es cada uno. Después, ponerlos en diálogo y ver cómo somos capaces, respetando nuestras diferencias y dialogando, de construir algo en común". Así explica el dantzari y coreógrafo Jon Maya (Errentería, Guipúzcoa, 1977), creador y director de la compañía de danza Kukai Danza, su obra Eta Orain zer? (¿Y ahora qué?), que este 17 y 18 de mayo representará en los Teatros del Canal de Madrid como parte del festival de danza contemporánea Madrid en Danza. Sin embargo, según admite en la conversación que mantiene por videoconferencia con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde su localidad de nacimiento, donde la compañía tiene su sede, la búsqueda del encuentro y el diálogo "es un sello de Kukai".

Kukai Dantza se mueve entre dos aguas. Nació en 2001 por iniciativa de Maya y otros bailarines que, como él, se habían formado inicialmente en la danza tradicional vasca, pero que habían ido creciendo en la creación contemporánea y creían que la convivencia era posible y enriquecedora.

La compañía celebraba en 2021 los 20 años, y quiso detenerse a reflexionar. "¿Y ahora, qué?" era la pregunta principal que sobrevolaba el espacio de creación. Y mientras trataban de responderla, irrumpió la pandemia. La pregunta adquiría otro sentido añadido: "¿Nos vamos a poder tocar? ¿Vamos a poder compartir el espacio?"

El resultado de toda aquella reflexión es lo que Maya describe como "una experiencia inmersiva", porque los protagonistas de la obra se mezclan con el público. Aunque en Madrid se representará en una de las salas de los Teatros del Canal, el espectáculo no está concebido necesariamente para ser representado en un teatro. Los asientos desaparecen, el escenario también, y el espacio se diluye. Diez bailarines de diferentes procedencias ("tenemos un bailarín etíope, una bailarina sueca, bailarines de danza urbana, de danza tradicional de contemporánea...", explica) conviven con diez músicos que interpretan la música en vivo y que invitan al público a mezclarse y participar con su propuesta. Es una obra de producción compleja, en la que la iluminación ocupa un papel fundamental, ya que es el único elemento que permite la transformación del espacio.

"Cada representación es única, es un espectáculo que está vivo constantemente", explica el director y coreógrafo de la obra, que en esta ocasión no baila. "Hay una interacción constante, daremos pautas al público, pero lo mejor es ocupar el espacio y dejarse llevar". Aunque en Madrid se representa dos días seguidos, Maya aclara que, incluso si los espectadores repiten, no verán la misma obra.

'Eta orain zer?' ('¿Y ahora qué?'), espectáculo de Kukai Dantza que se presenta en el marco del festival Madrid en Danza los días 17 y 18 de mayo. / KUKAI DANTZA

"Ahora es una obra mucho más juguetona", responde Maya sobre la evolución desde su estreno en agosto de 2022. "Yo creo que hemos ganado muchísimo en confianza y en frescura, porque hasta que no se ha probado con el público, al estar tan viva, es difícil saber muchas cosas". Aunque se reinventa cada vez que se representa, la obra parte de la soka-dantza o danza de cuerda, un tipo de baile que está presente en muchas danzas tradicionales de diferentes lugares del mundo, entre ellas la vasca, y que consiste básicamente en que los bailarines construyan una línea o cuerda a lo largo del baile. "Como es habitual en nosotros, tratamos de la diversidad y del entendimiento entre culturas por medio de diferentes lenguajes", resume Maya. Recientemente, además, ha recibido el Premio Max 2023 a Mejor Composición Musical, a cargo de Pascal Gaigne, además de haber sido finalista como Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Diseño de Iluminación.

Kukai Dantza: 20 años después

Jon Maya comenzó a bailar a los seis años. Pero su trayectoria no fue la habitual de los grandes de la danza: no comenzó estudiando ballet, sino bailando danza tradicional vasca. Por eso, él se siente más cómodo definiéndose como dantzari que como bailarín. En siete ocasiones, entre 1997 y 2005, fue campeón de Aurresku. Sin embargo, a medida que iba creciendo, Maya sentía la necesidad de seguir formándose, y en paralelo a su crecimiento en la tradición, comenzó a formarse en danza contemporánea. Hoy entiende esa relación entre ambas disciplinas como algo natural.

Después de probar algunas experiencias, en 2001 se lanzó a crear Kukai Dantza con esa filosofía. "La verdad es que ni miraba tan a largo plazo", reflexiona ahora sobre las dos décadas de su compañía. "Nunca me hubiese imaginado en aquel inicio muy ingenuo, espontáneo, joven, que 20 años después íbamos a ser una compañía estructurada, profesional, haciendo estos proyectos. No lo tenía en la cabeza. Pero bueno, al final las trayectorias también son eso, tomar decisiones".

Muchos de los bailarines -o dantzaris- que hoy forman parte de la compañía están en ella desde sus inicios, muy similares al suyo. "Ahora estamos en un equilibrio muy bonito, porque la memoria viva sigue ahí, pero al mismo tiempo, cada nuevo proyecto se compone de un equipo diferente y es gente que enriquece también esa base", explica. Una de esas nuevas incorporaciones, cuenta Maya, es una bailarina que es más joven que la propia compañía. "Estos jóvenes han llegado a la danza de una manera diferente a nosotros, y es interesante el trabajo que hay que hacer para que se dé ese encuentro que buscamos".

Ese encuentro que menciona Maya tiene que ver también con los creadores, los coreógrafos con los que ha trabajado la compañía, vinculados con la danza contemporánea y, en ocasiones, ajenos a las danzas tradicionales: Marcos Morau (La Veronal), Cesc Gelabert, La Intrusa Danza, Israel Galván... "Son miradas que enriquecen muchísimo tanto la creación concreta en la que intervienen como en el poso que dejan en la compañía", explica.

Mientras gira con sus propuestas más recientes, Maya reconoce que el interés es mutuo: la danza tradicional mira hacia la contemporánea, pero también el público de la danza contemporánea comienza a prestar más atención a las creaciones que vienen de la tradición. "No creo que sea casualidad que en estos días en que todo está tan homogeneizado surja el interés por la raíz. En nuestro caso, cuando viajamos al extranjero siempre somos muy bien recibidos", explica. "Es verdad que son montajes muy actuales, pero creo que la gente también encuentra algo singular en nosotros".

Un instante de 'Oskara', espectáculo de Kukai Dantza con el que ganaron el Premio Max 2017 a Mejor Espectáculo de Danza. / GORKA BRAVO

Flamenco y danza vasca

Uno de esos encuentros es el que se ha producido en su obra más reciente, Yarín, en la que Maya baila junto al bailaor -y Premio Nacional de Danza 2023- Andrés Marín. Estrenado en 2022, este abrazo entre dos tradiciones -la vasca y el flamenco-, ambas con un pie en la contemporaneidad, ha sido recibido con entusiasmo por ambos públicos, gracias quizá al verdadero diálogo que se produce entre ambos bailarines, arropados por un espacio de intimidad creado a partir de la iluminación y la propuesta sonora.

Explica Maya que precisamente del flamenco le interesa su capacidad para conseguir la universalidad a partir de unos inicios en la cultura popular. "Creo que Yarín es un espectáculo bastante especial, seguramente en el circuito de la danza no hay uno similar", explica. "Cada lugar tiene una mirada diferente, pero al mismo tiempo creo que es un espectáculo que trata sobre la humanidad. Al final, independientemente del lenguaje, somos dos personas dialogando".

¿Y no sufren el acecho de los guardianes de las esencias, como le ocurre a Andrés Marín en el flamenco? Maya sonríe. "Si preguntas a los más apegados a la tradición, seguramente no me verán como un dantzari, sino como un bailarín", dice. "Pero creo que llevar la tradición a un contexto de arte contemporáneo y de vanguardia le hace mucho bien. Son muy necesarias las dos cosas: guardar esa raíz y transmitirla de la forma más fiel, correcta y rica posible para que esa línea continúe, y al mismo tiempo, que en cada momento histórico haya gente que a partir de esa raíz haga sus lecturas y la sitúe en las tendencias de cada momento".