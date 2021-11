Chloé Zhao: "'Eternals' puede revolucionar el cine de superhéroes"

Chloé Zhao y el actor Richard Madden, en el rodaje de ’Eternals’. / MARVEL

Al menos sobre el papel, usted no es el tipo de cineasta de quien se espera una película de superhéroes ¿Es ese uno de los motivos por los que decidió dirigir ‘Eternals’?

Los artistas nos habituamos a hacer las cosas de determinada manera, pero eso no es necesariamente todo cuanto define nuestra sensibilidad creativa. Lo cierto es que yo crecí consumiendo mangas, y animes, y películas chinas de artes marciales; siempre me han interesado las historias narradas desde el mito y la alegoría. En concreto, soy fan empedernida del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde hace más de una década, y desde el principio sentí que Eternals me daba la oportunidad de abordar cuestiones que me resultan muy personales.

¿Qué cuestiones?

Yo nací en China, me mudé a Inglaterra siendo aún una niña y posteriormente me instalé en Nueva York. Durante mucho tiempo lucí con orgullo mi condición de outsider pero, a medida que me hago mayor, siento una necesidad cada vez mayor de pertenecer, a un hogar, a una comunidad. Por eso conecto de forma muy íntima con la historia que Eternals cuenta, sobre un grupo de personas que provienen de diferentes ámbitos de la vida y encuentran algo por lo que vale la pena luchar juntas.

Usted rodó su segunda película, ‘The Rider’, por 80.000 dólares; el presupuesto de ‘Eternals’, en cambio, es de 200 millones de dólares. ¿Cómo se adaptó a un aumento de escala tan extremo?

A decir verdad, no cambié mi filosofía de trabajo en absoluto. Sí, he tenido a mi disposición el dinero necesario para pensar a lo grande y dejar volar mi imaginación, pero no he gastado un solo dólar en caprichos ni en nada que no contribuyera a contar la historia de la mejor manera posible; no me gusta malgastar el dinero, especialmente el de los demás. Para mí el gran reto que dirigir una película tan grande plantea es la necesidad de tomar 500 decisiones al día, y de delegar para ello en gente de confianza.

¿Siente que, tras hacerla, es una cineasta distinta de la que era?

Más bien siento que soy una persona distinta. La pandemia irrumpió mientras estábamos en pleno proceso de posproducción de la película, e inmediatamente todo lo que en ella se plantea sobre el pasado y el futuro del planeta adquirió una relevancia adicional para mí. Pensé en todos aquellos que han estado aquí antes que nosotros, en el papel que desempeñamos y en nuestros derechos y responsabilidades en tanto que seres humanos. ¿Qué le estamos haciendo a la Tierra, por qué la destruimos? ¿Qué sentido cósmico tiene eso? Sigo buscando respuestas.

‘Eternals’ es la primera película del UCM que cuenta con una pareja homosexual entre sus personajes, y la primera que muestra un beso entre dos personas del mismo sexo. ¿Qué importancia cultural tiene eso?

Creo que en Marvel se sienten cada vez más concienciados acerca de la necesidad de usar su poder e influencia para fomentar valores como la inclusión. Y esta película puede ayudar a una parte de su público a entender que, si dejamos de etiquetar a los demás y encasillarlos en un grupo, si empezamos a considerarlos de forma individual, comprenderemos que todos los seres humanos somos mucho más parecidos de lo que creemos. En ese sentido, creo que puede revolucionar el cine de superhéroes.

