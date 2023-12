Arlette Torres, actriz: "Elijo todas mis lectura a partir del argumento, no del género"

P. ¿Qué criterios sigue al elegir sus lecturas?

R. Las elijo a través del argumento, no del género. Si he de elegir un género, me quedo con la narrativa, como por ejemplo Simpatía por King Kong, de Ibsen Martínez; Sostiene Pereira, de Tabucchi; Momo, de Michael Ende, o Nosotras. Historias de mujeres, de Rosa Montero. También me gustan las biografías o los didácticos, como El Documental: historia y estilo, de Erik Barnouw, Luz sobre el Yoga, de B.K.S. Iyengar, o Silencio, de Thích Nhất Hạnh.

P. Si le pido un libro sobre meditación…

R. Biografía del silencio, de Pablo D’Ors. Lo descubrí gracias a una amiga atea.

P. El autor es un sacerdote católico.

R. Muy interesante la astucia de D’Ors al introducirnos su visión sobre la meditación a partir de su experiencia desde lo mundano y no desde sus creencias religiosas.

P. Hace poco leí que meditar es rezar por lo civil.

R. Entiendo la meditación como una práctica a través de la cual entreno mi mente para conducirla a estados de menor agitación de pensamientos, haciéndome estar en el presente mediante la atención plena, la concentración mental y la autoobservación. Me ha enseñado a relativizar.

P. Los que rezan dicen algo parecido y, además, a veces piden.

R. La oración puede ser herramienta útil para algunas personas para alcanzar estados meditativos.

P. Nosotras. Historias de mujeres. ¿Alguna que le haya gustado especialmente?

R. Tal vez la de Frida Kahlo, ya que es la única mujer latinoamericana a la que se hace referencia en el libro. Me atrapa su sensibilidad narrativa.

P. ¿Se ha reconocido en alguna historia?

R. En cada una de ellas: mujeres que han sido oprimidas por la sociedad, convertidas en objetos, vulnerables, sexualizadas, maltratadas emocionalmente; pero también mujeres auténticas, que se resisten, que no se rinden, resilientes, creativas, trabajadoras, peleonas, risueñas, rebeldes, diversas; mujeres perfectamente imperfectas. ¿Cómo no reconocerme en cada una, por más distintas que pudieran ser a mí?

P. ¿Alguna biografía de cine?

R. Mi vida, de Ingrid Bergman y Alan Burgess. Increíble su capacidad para sortear sus miedos, sus inseguridades y su vulnerabilidad.

P. ¿El primer libro que la hizo seguir leyendo?

R. Aún lo conservo: Margarita, de Rubén Darío.