Las mejores novelas negras para regalar esta Navidad

Algunos afirman que el boom del cozy crime ha llegado para contrarrestar la crudeza de la corriente iniciada por Pierre Lemaitre y su serie de Camille Verhoeven. Sea como sea, aún podemos deleitarnos con un abanico de temas y títulos para regalar y regalarnos estas fiestas a mayores de esas dos corrientes.

Desde clásicos recuperados (otra de las tendencias es la de traducir obras que no habíamos podido leer en castellano) hasta no ficción, pasando incluso por el teatro. No hay formato que se le resista a este género cada vez más híbrido y versátil que atrae a todo tipo de público.

El accidente en la A35

Graeme Macrae Burnet. Impedimenta. 23,95 €

Las novelas del autor escocés son perfectas para todos los públicos. Los fans de los policiales disfrutarán con esta segunda entrega del inspector Georges Gorski. Y los más reticentes a acercarse al género hallarán una historia costumbrista que analiza el peso de vivir en una comunidad pequeña.

El castillo de arena

Seicho Matsumoto. Libros del Asteroide. 21,95 €

Sobresaliente retrato de la sociedad nipona, en este caso de los años 60, algo a lo que la literatura negra japonesa nos tiene acostumbrados en general y Seicho Matsumoto en particular. Una investigación de transcurso reposado y meticuloso, sin grandes giros y con un desenlace brillante.

Muertes nada accidentales

Paz Velasco de la Fuente. Rosamerón. 22,90 €

Obra de no ficción pero con estructura narrativa que repasa más de cien años de crímenes a través de 10 perfiles criminales diferentes y alejados de lo que solemos ver en las ficciones audiovisuales. Estafa, fetichismo o crueldad son algunos de los elementos que componen este puzzle del mal.

Yo que fui un perro

Antonio Soler. Galaxia Gutenberg. 22€

Novela con formato de diario en la que se narra el nacimiento de un maltratador, de un misógino, de un joven que no comprende por qué el mundo no se adapta a sus deseos y necesidades. Lo mejor: la belleza de la prosa contrapuesta a la dureza de lo narrado.

Bajo la nieve

Helen McCloy. Hoja de Lata. 21,90 €

La recuperación de la autora estadounidense es una gran noticia. Fue la creadora de la serie de Basil Willing, detective influenciado por las corrientes del psicoanálisis pero que resuelve todo desde la razón. Aquí denunca el abuso de las píldoras adelgazantes (ojo, es de 1938) en una historia con una ambientación admirable.

Síbaris

Domingo Villar. Siruela. 15,95 €

La última del escritor vigués, publicada de forma póstuma. No es una novela sino una obra de teatro. Divertida, introspectiva y breve, reflexiona sobre la creación literaria y el éxito. Y con la esencia del autor: buenos personajes, una historia magnífica y un humor de lo más oscuro.