He venido a hablar de mi libro: Wayne Jamison

Wayne Jamison



Érase una vez… Evelyn Mesquida y su libro sobre La Nueve, compañía que lideró la liberación de París en agosto de 1944, compuesta en su mayoría por españoles. Descubrí que un hombre de Jerez, donde vivo, estuvo ahí. ¿Cómo era posible que un friki de la Segunda Guerra Mundial como yo no lo supiese? Imperdonable. Se impuso entonces mi condición de periodista: tocaba investigar quién fue, qué hizo, cómo llegó hasta allí…

Y surgió el amor. Me enamoré del personaje antes de empezar a escribir. Supe que su herramienta de evasión era la escritura y comencé a recopilar los poemas que, con esfuerzo, se fue autoeditando. Autodidacta, había aprendido a leer tarde, rozando ya la mayoría de edad. Los escribía, los pasaba con mimo a máquina, los fotocopiaba en una imprenta de París y los grapaba uno a uno. Muchos son autobiográficos, lo que me puso en bandeja lo necesario para asomarme a su conciencia, sus pensamientos, sentimientos y recuerdos. Y dibujar la otra cara de un héroe que, como casi todos sus compañeros, lo fue por accidente.

Puede decirse que El poeta que liberó París es la historia de Manuel Lozano, sí. Pero he querido que fuese algo más, que su figura y todo lo extraordinario que vivió me sirviese de punto de partida para construir un relato sobre la lucha por la libertad y la decepción cuando no se consigue. El contexto resultaba difícilmente mejorable: la hazaña de La Nueve, que también desembarcó en Normandía y liberó Estrasburgo. Algo más de treinta hombres, entre ellos Lozano, llegaron incluso a tomar el Nido del Águila, el refugio de Hitler en los Alpes.

Pero es, sobre todo, una reflexión sobre la naturaleza dual del ser humano, porque incluso los héroes guardan secretos oscuros que siempre acaban regresando para cobrarse lo que se deben. Y sobre la certeza de que la única forma de superar el pasado es enfrentándose a él.

Decisión

Esto último es lo que debe afrontar el protagonista. Lo coloco frente al espejo en un juego narrativo con una doble línea temporal: una que transcurre en el año 2000, cuando vive en una residencia a las afueras de París, y otra que recorre ese pasado que debe superar antes de decidir si se queda en Francia o regresa a casa. Un pasado salpicado de secretos poco amables que el lector va descubriendo y que son determinantes en la resolución final.

Manuel fue un héroe, está claro, aunque con sus matices dentro de la gama de grises que tenemos todos, como los maestros, panaderos o jornaleros del campo que, como él, vivieron marcados por el dolor y con el deseo de resarcirse de la derrota en la Guerra Civil. Les prometieron que, tras acabar con a Hitler, los ayudarían con Franco, pero no cumplieron, y eso alimentó la decepción que marcó sus vidas. Y, por eso, Lozano se vio obligado a reinventarse.

He pretendido ir más allá del típico libro sobre gestas y héroes militares. Contar la historia de La Nueve, pero huyendo de la mitificación de una hazaña de gran trascendencia. No fue gracias solo a sus casi 170 miembros (más de 300 con los que se fueron incorporando). Aunque no debemos olvidar que fueron los primeros en entrar en París y quienes acompañaron después a Charles de Gaulle en el desfile por los Campos Elíseos, pese a que durante años algunos hayan intentado ocultarlo.