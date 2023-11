He venido a hablar de mi libro: Javier Moro

El escritor Javier Moro, autor de Nos quieren muertos / Leo la Valle

Cuando me preguntan por qué he escrito esta historia, mi reflejo es responder con otra pregunta: ¿cómo es que esta historia no se ha escrito antes? La odisea de Leopoldo López, un joven político que consiguió galvanizar a millones de venezolanos en contra del régimen de Nicolás Maduro, tiene tintes de tragedia griega.

Acusado de crímenes que no cometió, en lugar de huir decidió entregarse a la justicia, a sabiendas de que era corrupta y de que acabaría condenado. Lo hizo por deber moral, porque era la única manera de que el mundo supiera que Venezuela era una dictadura.

A mí, como a muchos, me conmovió ese acto de valentía. Al elegir la cárcel en lugar de la libertad, al sacrificar su felicidad personal por un bien común, nació un héroe. Ellos –los héroes– hacen avanzar la Historia a grandes zancadas.

Preguntas

Pero en mi cabeza se agolpaban las preguntas. ¿No pensó el héroe en la seguridad de sus hijos? ¿En la felicidad de los suyos? Al tomar aquella decisión, ¿no les condenó a su mismo destino trágico? ¿Era lícito arrastrar a su mujer, a sus padres y a sus hijos a ese infierno? Gracias a la complicidad de la familia, he podido explorar esos conflictos, y contarlos con todo lujo de detalles.

Al final de la pandemia conocí a su mujer, Lilian Tintori. Acababa de recalar en Madrid después de una rocambolesca huida de Venezuela. Enseguida me di cuenta de que no era del todo consciente de lo que había vivido; contaba hechos espeluznantes con una facilidad pasmosa. Me contó cómo sobrevivió a varios atentados contra su vida; en un mitin mataron a un concejal con una bala que iba dirigida a ella; en un viaje en avioneta, los frenos fueron manipulados para provocar un accidente.

Transformación

"Nos querían muertos", decía. Pero lo peor era el miedo cerval por lo que pudieran hacerles a sus hijos. "¿Y si los secuestran?", se preguntaba cada vez que se iba de viaje. Lilian, envuelta en las maquinaciones de un régimen perverso, tuvo que sacar lo mejor de sí misma. "Nadie en la vida te prepara para sacar a un marido inocente de la cárcel", decía con su aire angelical, el rostro enmarcado en unas trenzas rubias en forma de espiga, como una madona. "Nadie te enseña qué decirles a los niños cuando preguntan por qué papá está en la cárcel, o por qué pone en ese cartel que papá es un criminal. ¿Cómo se les cuenta la verdad sin arrasarles el alma?".

Su transformación –de ama de casa a activista por los derechos humanos, de deportista de élite a adalid de la oposición– es prodigiosa y habla de la fuerza del amor para transformar el mundo.

He escrito Nos quieren muertos (Espasa) como una novela de no ficción. Con absoluta fidelidad a los testimonios, he reconstruido la vida de una familia que se atrevió a desafiar a un régimen violento que les negó la voz como a todas las víctimas de su brutalidad. En ese sentido, es también un acto de justicia.