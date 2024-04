Del 'Hola Mr. Beast' a un adiós sin previo aviso: Nil Ojeda desaparece antes del vídeo más esperado de '21 Días'

¿Por qué no ha subido Nil Ojeda el último capítulo de '21 Días con Mr. Beast'? Esa es la pregunta que se están haciendo los más de un millón de usuarios que han seguido cada capítulo de la serie que ha revolucionado el panorama español. Y es que, en la recta final del formato, el proyecto de Nil Ojeda se encuentra en el punto de mira debido a la ausencia del último capítulo de la temporada, en la que iba a tener lugar el encuentro de los tres streamers con el creador de contenido más famoso del mundo.

Mr. Beast no ha hecho su aparición estelar en el cierre de temporada de '21 Días', y anoche los fans no pudieron ver el capítulo más esperado de toda la serie. Los tres influencers han estado durante tres semanas en busca del empresario estadounidense siguiendo la teoría de los seis grados. Un recorrido por Los Ángeles, California, en la que Nil Ojeda, Misho y Guanyar no han dejado de intentarlo, llegando incluso a adelantar en el final del último capítulo lo que sería su encuentro con Mr. Beast.

el sentimiento de este momento no me lo quita nadie pic.twitter.com/lI3sBX3xZD — Antoniotrvs (@antoniotrvs) April 2, 2024

¿Dónde está el último capítulo?

Tal es así, que en los últimos fragmentos de ese capítulo, podemos ver cómo los tres streamers se encontrarán cara a cara con su ídolo, aunque el capítulo en que debía emitirse no ha aparecido este miércoles. Sin embargo, y como sus seguidores saben, la grabación y la subida de los capítulos de la serie tienen tres días de diferencia. Por eso cuando el más de un millón de espectadores diarios que tiene Nil Ojeda en su canal, vio que no se publicaba el capítulo, generaron un gran interrogante en redes sociales.

Según aparece en el decimoséptimo capítulo de la serie, habría sido el propio manager de Mr Beast quien les habría mandado un mensaje para invitarles a Carolina del Norte, donde les esperaría el youtuber en uno de sus estudios para conocerles y grabar con ellos. Por tanto, a pesar de que anunciasen que habría un encuentro y dado que no se ha publicado, no sabemos si finalmente se ha producido ese encuentro o ha surgido algún problema que les hará agotar los 21 días en busca de Mr. Beast.

Entre las opciones que barajan sus seguidores se encuentran la posibilidad de que Mr. Beast y su equipo hayan decidido examinar al detalle el capítulo antes de lanzarlo, por las posibles repercusiones que este pueda tener en la figura pública del streamer más famoso del mundo. Otra de las teorías es que esta temporada de '21 Días' acabará en el capítulo 18 al haber dado con el creador de contenido, y simplemente es una forma de crear expectación entre los seguidores. Lo que está claro es que el encuentro entre los tres protagonistas y el americano dará mucho de lo que hablar, sea cuando sea que lo publiquen.