El fundador de Heretics y un 'streamer' se enzarzan en redes por 40.000 euros: "Pagadme lo que me debeis"

Lío, uno más, entre streamers. Pablo Pereira Ramos, más conocido en las redes sociales como Peereira7, ha denunciado públicamente en Twitter que el equipo de eSports Heretics le debe una cantidad de dinero que supera los 40.000 euros

"Después de pasar tres años sin decir nada y un año de espera judicial (aún sigo) mañana saldrá públicamente la mayor injusticia que me ha tocado vivir en mi vida, tanto personal como profesional. Demandé a Heretics por que me deben más de 40.000 euros de mi trabajo con marcas desde 2021", aseguró el streamer, que contaba además que "esta situación me hizo entrar el año pasado en mi primera depresión y llegar hasta el punto de casi haber mandado todo a la mierda".

"Ojalá poder contar tantas cosas que he vivido, pero un contrato con ellos me lo impide, por algo será. Quizás sea para otro capítulo. Ahora solo me queda esperar a que la justicia sea justa, pero por lo menos me he quitado un gran peso de encima contándolo", ahondaba Peereira, que finalizaba asegurando que "confío mucho en la justicia y sé que David con una piedra va a derrotar al temeroso Goliath".

Respuesta de Goorgo

Las acusaciones del streamer no han tardado en encontrar la respuesta de Jorge Orejudo (Goorgo), fundador y propietario de Heretics. Orejudo ha respondido a Peereira que "es terriblemente feo que intentes dejar mal al club cuando sabes que no es así".

"Heretics invirtió en el proyecto de la casa cientos de miles de euros para que explotaseis como creadores sin prácticamente recuperar nada, las marcas que había en la casa no cubrían el coste del proyecto. La casa sufrió destrozos por los que, como sabes, el propietario nos ha denunciado por cantidades mucho más grandes", ahondó Goorgo: "Tenía firmado que si causabas desperfectos te tocaba pagarlos, por eso se te tiene dinero retenido, parte del cual se te ofreció devolverte para que lo tuvieses hasta que se resolviese todo con el propietario, pero dijiste que no. (?)".

"Cuando llegue el juicio que tenemos con el propietario, se resolverá todo y los causantes de los daños de la casa lo pagarán. Hasta entonces, ¿qué quieres que haga Pereira? Yo sé que una historia de gente superpoderosa y los 'no puedo contar más' venden mucho, pero no creo que sea justo, por mucho que te vaya a dar números en stream o views en este podcast. Suerte en todo, pero no puedo dejar que digas todo eso y quedarme callado simplemente porque no es verdad", finaliza el creador de Heretics.

"Pagadme lo que me debeis"

Tras la respuesta de Goorgo, Peereira ha vuelto a replicar, en el que hasta ahora ha sido el último capítulo de la discusión: "Lo primero es que yo no intento dejar mal al club, si lo intentase lo hubiese hecho antes. Cuento una verdad, que os he denunciado por el dinero que me debéis, y yo no tengo nada que ver con los destrozos de la casa".

Si me dejáis, cuento todo lo vivido públicamente, como tú estás queriendo hacer para volver a quedar bien y por encima del resto, ¿o no te atreves? Pero por ahora, pagadme lo que me debéis", zanja el streamer, que en otro tuit fuera del hilo ha seguido explayándose.

Sé que estoy solo en esto. Sé que he sido el único que se ha atrevido a hacer esto. Sé que todo el mundo estará de su lado por que son los grandes. Como dije, David con una piedra acabará con Goliath. Sé que la justicia es justa y lenta, muy lenta. Llevo esperando mucho tiempo y así seguirá siendo hasta que haya la resolución de esto", avanza Peereira.

"Tiempo al tiempo, mientras tanto es lo que único que la gente de Internet puede saber. Vuelvo a decir que si me habilitan a poder hablar sin tapujos y enseñar los contratos de los que Goorgo habla, lo hago sin problema. Y también ya que habla de los destrozos de la mítica Mansión, hablar de eso, pero por algo será que no quieren. Tiran la piedra y esconden la mano, como hacen siempre", finaliza.