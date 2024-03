¿Reven y Elmillor, pelea sorpresa en La Velada 4?: "Yo quiero pegarme contra él"

La mayoría de personas conocen La Velada del Año, pues se ha convertido en el evento más visto del año en Twitch. Pero pocos saben que nació por un pique entre Reven y Elmillor, que ahora se ha reavivado para su cuarta edición. Ambos son dos 'streamers' conocidos por sus vídeos jugando a 'League of Legends' que empezaron a picarse y decidieron saldar todas sus cuentas encima de un ring, lo que acabaría en el nacimiento este evento donde muchos creadores de contenido boxean.

Aquella pelea la ganó Reven, aunque todo quedó en el olvido. Ahora, cuatro años después, ha surgido un nuevo pique entre ambos en redes sociales, que quieren volver a pelearse. El 'beef' está llegando a un nivel bastante caliente, con Reven diciendo que Elmillor da pena y este asegurando que está donde está por seguir a Ibai a todas partes.

Así, Reven aseguró que estaba "muy cabreado" con la comunidad de Elmillor, mostrándose muy enfadado con ellos y confirmando que él se pelearía si se queda un peso pactado, aunque es complicado: Reven se quedaría en 75kg y Elmillor podría bajar a 82kg, asegurado por él mismo.

El dilema para Ibai Llanos está servido. Desde las críticas por no incluir a Misho a buscar un hueco para esta pelea. Aun así, boxeen o no, Reven y Elmillor siguen enemistados y no parece que sea por poco tiempo. Aunque el creador de La Velada se decanta por el primero, pues el propio Ibai confesó tenerlo silenciado en 'X'.