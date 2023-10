Blanca Suárez asegura que hizo "el ridículo" delante de Alejandro Sanz: "Rompí a llorar"

Blanca Suárez.

Blanca Suárez y Enric Auquer acudieron ayer a 'El Hormiguero' para presentar 'Me he hecho viral', la nueva película que ambos protagonizan y que llega a los cines el próximo miércoles 11 de octubre. Pablo Motos aprovechó la visita de los intérpretes para jugar a 'Historias engañosas', sección en la que presentador e invitados deben contar una anécdota que puede ser real o falsa.

Motos le preguntó a Suárez por alguna ocasión en la que haya hecho "el ridículo" delante de alguien muy famoso, dando pie a que ella recordara una historia que resultó ser completamente real. "Soy muy de hacer el ridículo", confesó la actriz antes de rescatar un episodio que tuvo lugar en una entrega de los Ondas en Sevilla.

"Estaba en un momento personal confuso, triste. Estaba compungida y no era mi mejor día para nada", comenzó relatando Suárez: "Salí a recoger mi premio y me puse a llorar. Pero no en plan de emoción, sino que no podía hablar porque estaba convulsionando con mocos. Yo pensando... Qué horror, qué vergüenza".

Como sabía que no podía "remontar" ese momento, según explicó, decidió bajar cuanto antes del escenario: "Me fui, intenté sostener mi dignidad como pude. Atravesé el escenario, levanté la vista y me encontré a Alejandro Sanz esperándome en plan: '¿Qué le pasa a esta chica?'. Estaba entre bambalinas porque el siguiente en salir era él".

"Salí del escenario, me miró y rompí a llorar nivel leyenda", continuó recordando la actriz. En ese instante, el artista abrió los brazos para consolarla: "Me vi llorando desconsolada, con los mocos y abrazada fuerte a Alejandro Sanz".