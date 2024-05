La lógica "perversa" catalana

La campaña catalana sigue avanzando y planteándonos pensamientos laberínticos sin sencillas salidas. Los partidos siguen sin querer hablar de pactos. Siguen sin querer conjurarse tampoco para garantizar que no habrá bloqueo. Todo está abierto. Si usted, lector, se encuentra entre los más pragmáticos o simplemente tiene poco tiempo para entretenerse en detalles y lo que quiere saber es qué dicen las encuestas, esas que en principio la ley prohíbe publicar en España, ya sabe que hay algún medio en Australia interesado por saber cómo fluctúan los partidos catalanes al alza o la baja en estas horas. ¿Qué cómo y dónde puede enterarse de eso? Pinche aquí si quiere obtener respuesta.

Si quiere adentrarse un poco más en lo que pasa de verdad en Cataluña, y no en lo que decimos o creemos que sucede desde otros puntos del país, les voy a recomendar expresamente el párrafo de un artículo que, en este diario, ha publicado el director de El Periódico de Catalunya, Albert Sáez. Les invito a leerlo. “No es fácil ni explicar ni entender lo que acontece en Cataluña. Desde la izquierda española no se entiende que si PSC, Esquerra y Comuns suman, no esté claro que sea esa la fórmula de gobierno. Desde las filas conservadoras no se entiende que gente bien pesante catalana se plantee votar al representante local del sanchismo. Hay que haber vivido lo acontecido en los últimos siete años para entender esta lógica perversa, más propia de un psiquiátrico que de una democracia avanzada. Mientras todo eso discurre en la política, la sede operativa del Sabadell Atlántico está a punto de marcharse por una opa y la compañía de aguas podría caer en las garras del socio francés. Cataluña es un laberinto real, no metafórico […]”.

Si es usted lector o lectora inquieto/a, es probable que se haya quedado con ganas de más. Claro. Pues le dejo aquí mismo un enlace para que pueda leer el artículo completo, que lleva por título ‘Feijóo en el laberinto catalán’. Y es que el jefe de los populares se enfrenta a esta campaña con las expectativas de mejorar resultado respecto a los anteriores comicios de la mano de Alejandro Fernández, quien en principio no era su favorito para protagonizar cartel, pero se ha hecho de la necesidad virtud. Y las encuestas parecen que acompañan. No obstante esa “expectativa” creada en torno al PP apuntaba también a que los populares iban a recuperar terreno perdido en Cataluña por la aparición de Vox, pero Vox parece fortalecerse día a día... y da la batalla. Lean aquí, lean.

El debate de la inmigración y la vuelta a primer plano de Carles Puigdemont, con el que se retroalimentan, les ha dado oxígeno. Y eso que los ultras de ‘Aliança Catalana’ también se trabajan su hueco. O eso es lo que ha señalado la demoscopia… Un labertinto dentro del laberinto catalán. Les dejo aquí un texto que puede ayudar a entender cuanto les voy diciendo con una radiografía al detalle: https://www.epe.es/es/politica/20240504/radiografia-alianca-catalana-extrema-derecha-independentista-parlament-101923663. Seguimos con la cuenta atrás al 12M.