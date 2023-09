"No valgo para trabajar ocho horas, prefiero hacerme fotos para Instagram": la confesión de una soltera en First Dates

La cita de Kevin y Haru en First Dates / Cuatro

Kevin y Haru se han conocido en 'First Dates'. Ambos han tenido una velada agradable donde se han entendido a la perfección, mucho más después de saber que a ambos les gustan los personajes de anime. La cita ha transcurrido bien, pero con algún que otro desliz tras las confesiones, que han dejado patinando a su cita, Kevin.

'First Dates' se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión española. Es difícil encontrar a alguien que no haya visto alguna vez una cita completa del programa. Ya sea por la espontaneidad o la peculiaridad de alguno de sus comensales. Este programa se emite 6 días a la semana y tiene una temática fija que apenas ha variado con el paso de los años debido a su continuo éxito.

La cita de Kevin y Haru

Kevin ha confesado en el programa ser un friki y de ser un fiel seguidor de los animes que le gustan, "llevo diez años haciendo cosplay", ha confesado. Es de Honduras, pero lleva tres años viviendo en Valencia, dónde estudia para ser director de cine, pero también huyendo de la inestabilidad de su país.

Haru, su cita, ha confesado que cuando sale a la calle y la gente no le mire se siente mal, "no me gusta la monotonía, ni vestirme igual todos los días", le ha contestado a Kevin.

La confesión de Haru a Kevin durante su cita

Haru le ha contado a Kevin que se dedica a las redes sociales y que trabajar ocho horas y llegar a casa cansada no va con ella, "prefiero quedarme en casa, hacerme dos fotos y subirlas a instagram". Kevin, al contrario de su cita, ha dicho que prefiere trabajar antes que estudiar.

Ambos buscan una relación estable que les aporte seguridad y confianza, algo en lo que han estado de acuerdo desde el principio.

El final de la cita entre Kevin y Haru

Haru le ha confesado que se lo había pasado muy bien durante la cita, pero le ha dicho que no quería repetir porque buscaba a alguien que tuviera tatuajes. Él ha alucinado porque su cita le había gustado mucho, pero entendía su punto de vista y pensaba que podían ser amigos.