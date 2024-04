Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: el acusado sigue en contacto con cuchillos y el juez "descarta la pena de muerte y la cadena perpetua"

Rodolfo Sancho no estará presente durante la declaración de su hijo Daniel

La reportera de 'Vamos a ver' María Vicente, ha hablado de las novedades en el caso Daniel Sancho, que continúa paralizado debido a las temperaturas extremas que viven en Tailandia. Uno de los más llamativos es que, cuando declare su hijo el próximo martes, su padre Rodolfo Sancho no estará presente para evitar que se contaminen los testimonios: "Es uno de los testigos de la defensa y no quieren que ambas declaraciones se contamine y poder garantizar todo este procedimiento. Si Rodolfo declara después de Daniel, en principio no estará presente durante su declaración", señalaba la reportera.