¿Qué es la copaternidad? El proyecto que pone en contacto a quienes buscan compartir la crianza de un hijo

En octubre nacerá en Barcelona la primera niña cuyos padres no son pareja sentimental, tampoco lo van a ser y que se conocieron mediante una iniciativa que se llama copaternidad, destinada expresamente a eso: encuentros y reuniones entre personas que buscan a otra para tener descendencia y criar juntos a un niño. Una novedosa iniciativa que arrancó en Barcelona hace casi tres años y a la que ya han recurrido una treintena de parejas.

¿Cómo funciona la copaternidad?

Es un concepto novedoso en España, que consiste en poner en contacto a dos personas que quieren ser padres pero, o no quieren ser una familia monoparental -fundamentalmente mujeres que rechazan la idea de ser madres solteras- o no encuentran con quién tener hijos, como sucede con la mayoría de los varones que recurren a esta propuesta.

¿Cuándo nació el proyecto de la copaternidad?

El proyecto fue fundado por la antropóloga catalana Carmen Balaguer y ya cuenta con casi tres años de vida y más de 30 parejas adheridas a la idea. La empresa, ubicada en Barcelona, pone a las partes interesadas en encontrar a una pareja para afrontar a paternidad. Por un precio próximo a los 800 euros, se traza un perfil de las personas inscritas, se busca a alguien con sus mismas necesidades y posible compatibilidad, y se organizan encuentros para que estas personas se conozcan. Balaguer abrió una página de Facebook en 2018 y estrenó la página web en 2021. Desde entonces han pasado por sus instalaciones una treintena de pareja. Copaternidad se encuentra en Barcelona y Madrid, pero se va a ampliar a otras partes de España.

La principal actividad para conocerse es la quedada de toda la vida. Esporádicamente, se organizan alternativas como talleres de cocina

¿Cómo se conocen las parejas para la copaternidad?

La principal actividad para conocerse es la quedada de toda la vida. Esporádicamente, se organizan alternativas como talleres de cocina. Ahí, los inscritos se relacionan con las otras personas y definen cuál de ellos podría encajarles para compartir la crianza de un niño. El proceso suele durar entre 6 meses o un año. "No suelen quedarse con la primera persona que conocen. Si ven que no son compatibles, buscamos a otra persona", resume Carmen.

"No es tener un hijo entre dos desconocidos. Precisamente lo que hacemos es lo contrario", precisa Carmen Balaguer, impulsora del proyecto

¿Es la copaternidad el Tinder de la paternidad?

No, aclara Carmen Balaguer. "Esto es lo contrario. Para empezar, no tenemos una aplicación. Y de lo que se trata es de todo lo contrario: de conocerse y establecer y fortalecer un vínculo personal. No es tener un hijo entre dos desconocidos. Precisamente lo que hacemos es lo contrario: ponerlos en contacto a personas con las mismas necesidades y objetivos y, si son compatibles, que se conozcan en profundidad y establezcan un vínculo".

¿Son parejas sentimentales?

Carmen Balaguer explica que, desde su fundación, al menos tres de las parejas que se establecieron para compartir crianza de un niño en Copaternidad han acabado siendo parejas sentimentales. "Suele pasar, porque se dan cuenta de que son compatibles, pero no necesariamente acaban todos siendo parejas", señala. Sea como fuere, antes del embarazo se firma un acuerdo privado entre las dos partes para decidir en qué condiciones tendrá lugar la crianza.

¿Qué perfil tienen los clientes de la copaternidad?

Laura, de Barcelona y 43 años, ya ha encontrado, tras tres intentos anteriores, a la persona con la que ha decidido compartir crianza. "Siempre tuve claro que quería ser madre. Tuve una relación de seis años con una persona y al final no salió bien. Yo también tenía claro que no quería ser madre soltera", explica. Conoció Copaternidad por un anuncio en las redes sociales. "Conocí a tres personas hetero que podían ser compatibles pero al final descarté. Y fue en un curso de cocina cuando apareció la persona adecuada. Un chico gay que llegó tarde al curso. En cuanto empezamos a hablar tuve mi intuición femenina. Los dos vimos que podía haber compatibilidad", explica.