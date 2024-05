Estos son los nombres que descarta Dulceida para su hija: "Lo tengo que decidir yo, no me importa lo que pienses"

Después de conocer en su 'Gender Reveal' que Alba y Aida están esperando una niña, ahora la incógnita gira en torno al secretismo que están manteniendo respecto a los nombres que barajan para la nueva integrante de la familia.

Mientras que ya han decidido que quieren vivir los primeros meses del proceso en Barcelona y luego desplazarse a Madrid cuando esté todo asentado, la pareja ha compartido las primeras anécdotas, antojos y experiencias que están compartiendo en los primeros meses de embarazo.

Dulceida presume de tripa, pero admite que a veces se nota sin la energía suficiente y lo único que le apetece es descansar y un recurrente antojo: "Nocilla y fresas desde el principio". Eso sí, tras cuatro meses de embarazo, asegura que está fenomenal y muy contenta con la experiencia, sin ningún tipo de molestia destacable.

¿Qué nombres tienen en mente?

Ante la atenta mirada de la prensa y con cuidado para no dar información de más, Dulceida ha adelantado algunos nombres que ha descartado con Alba (que ahora se encuentra grabando Pekín Express) para su bebé.

"Adriana lo hemos descartado, Juliette también", afirmaba para luego recalcar que esto no se debía por ninguna opinión externa: "Lo tengo que decidir yo, no me importa lo que pienses. Solo nos importa a mí y a Alba, eso es algo entre nosotras y ya lo decidiremos".

De momento ambas parecen preferir mantener su decisión en secreto. Sus seguidores tendrán que esperar hasta que se animen a compartirlo o, por el contrario, a la llegada del bebé en otoño o invierno. De momento, lo único que sabemos es que será una niña a la que ya le han empezado a preparar habitaciones en dos ciudades: Madrid y Barcelona.