Marta Pombo y Luis Zamalloa desvelan los nombres que han elegido para sus bebés: "Próximamente, las hermanas..."

Marta Pombo anunciaba hace relativamente poco de la mano de su marido Luis Zamalloa que estaba embarazada no de uno, sino de dos bebés. Mientras que sabíamos que eran mellizos, la pareja aún no compartía el género ni los nombres que tenían en mente para los nuevos integrantes de la familia.

Por suerte, la espera se ha terminado ya, pues con una divertida foto en la que salían Matilda, Luis y Marta en el jardín de su casa, los influencers compartían en una pizarra los nombres y el género de los bebés. Así, Matilda se convertía en la hermana mayor de una familia numerosa de tres niñas, "próximamente, las hermanas Zamalloa", escribían ilusionados sus padres en el pie de foto de Instagram.

Después de que Marta tuviese que revelar que estaba embarazada a través de una filtración, ha contado que no estuvo viviendo el embarazo de la manera que más le gustaría en sus inicios. Para evitar curiosos, la hermana de María Pombo ha confesado tener que acudir al ginecólogo sola: "Me da pena porque esto me gustaría estar viviéndolo con Zama" declaraba.

¿Homenaje a una de sus hermanas?

La pareja ha elegido dos nombres muy clásicos que casaban de maravilla con el de Matilda. Eso sí, estamos seguros de que uno de ellos será (sin querer) más recordado que otro, simplemente por la persona de la familia con la que lo compartirá.

Así, María Pombo tendrá una sobrina tocaya con su mismo nombre. Su hermana melliza se llamará Candela y las tres hermanas conformarán la esperada familia numerosa con la que soñaban sus padres al darse el 'sí quiero' hace un año.